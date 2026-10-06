باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین گفت: طبق منشور کاربری‌های پیشنهادی مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و مصوبه شورای فنی و اقتصادی صندوق احیا در سال ۱۳۹۶، کاربری گردشگری سلامت برای این بنا تصویب شده و مطالعات مرمت و احیای آن با رویکرد آب‌درمانی بانوان صورت گرفته است.

عرشیان با اشاره به پیشینه تاریخی گرمابه سعدیه افزود: در احیای این بنا تلاش شده ضمن صیانت از ساختار و هویت تاریخی، زمینه استفاده مجدد و سازگار از این ظرفیت برای پاسخگویی به نیاز‌های روز فراهم شود؛ به گونه‌ای که حفاظت از میراث تاریخی، گردشگری، اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های جدید کسب‌وکار در کنار هم قرار گیرند.

به گفته وی در این طرح، فضا‌های آب‌درمانی، اتاق نمک، استراحت و خدمات سلامت پیش‌بینی شده و حفاظت از عناصر تاریخی، ظرفیت تأسیسات، الزامات بهداشتی و ایمنی و ضوابط تخصصی خدمات سلامت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین اضافه کرد: پیش‌بینی مجموعه‌ای با محوریت آب‌درمانی، آرامش و تندرستی در بافت تاریخی قزوین، تجربه‌ای متفاوت از حضور در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه برای شهروندان و گردشگران رقم خواهد زد.

گرمابه سعدیه همزمان با ساخت مجموعه تاریخی فرهنگی سعدالسلطنه در دوره قاجار و در ضلع جنوبی حیاط سعدیه، در مساحت ۵۰۰ مترمربع احداث شده و در سال ۱۳۸۴ با شماره ۱۲۵۹۸ در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده است.

منبع: شهرداری قزوین