باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت پسماند همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسایل حوزه شهری و محیط‌زیستی در استان قزوین بوده، با توجه به الگوی تولید پسماند و حجم روزانه زباله‌های تولیدی، امروز نیاز به رویکردی فراتر از جمع‌آوری و دفع ساده، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا جایی که اکنون با حرکت استراتژیک شهرداری قزوین و سازمان مدیریت پسماند، این حوزه از یک مدیریت خدماتی صرف به سمت یک مدیریت صنعتی و بازیافت حداکثری حرکت کرده است.

در حالی که سال‌هاست چالش‌های مربوط به سایت‌های دفن زباله و نیاز به توسعه ظرفیت‌ها به گوش می‌رسد، حامد فتوحی، رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های کلان سخن می‌گوید که نه تنها ظرفیت پذیرش زباله را افزایش می‌دهند بلکه با استفاده از تکنولوژی‌های روز، زباله را به چرخه تولید بازمی‌گردانند.

از احداث لندفیل ۱۰ هکتاری با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد گرفته تا راه‌اندازی خطوط پردازش ۵۰۰ تنی و ایجاد اولین واحد بازیافت تتراپک در سطح ملی، همگی نشان از یک تصمیم جدی برای اصلاح مسیر زیست‌محیطی استان دارند، این تحول که با اعتباری بالغ بر نیم همت در حال اجراست، نویدبخش کاهش چشمگیر آلایندگی‌های ناشی از دفن مستقیم و ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی در حوزه صنایع تبدیلی است. در ادامه، جزییات این مسیر تحول‌آفرین را در گفت‌وگوی اختصاصی با حامد فتوحی می‌خوانیم.

روند پیشرفت پروژه‌های زیرساختی در سایت محمدآباد (پاکسار) را چگونه ارزیابی می‌کنید و این پروژه‌ها چه تاثیری بر ظرفیت‌های فعلی استان خواهند داشت.

در حال حاضر برروی پروژه‌هایی تمرکز کرده‌ایم که سال‌ها در انتظار شروع بودند و اکنون با حمایت مدیریت شهری و دستگاه‌های نظارتی، سرعت گرفته‌اند، یکی از مهمترین این پروژه‌ها، احداث لندفیل (محل دفن کنترل شده) در سایت محمدآباد است که وسعتی بالغ بر ۱۰ هکتار دارد.

این لندفیل با هدف مدیریت اصولی‌تر پسماند‌های غیرقابل بازیافت طراحی شده و اکنون پیشرفت فیزیکی آن به ۸۰ درصد رسیده است، امیدواریم تا پایان سال جاری این سایت به بهره‌برداری کامل برسد تا بتوانیم فرآیند دفع زباله را از حالت سنتی به حالت کاملا مهندسی و کنترل‌شده تغییر دهیم که این امر تاثیر مستقیمی بر کاهش آلودگی‌های خاک و آب زیرزمینی خواهد داشت.

با توجه به اینکه حجم تولید پسماند در استان قزوین بسیار بالا است، استراتژی شما برای افزایش ظرفیت پردازش و کاهش میزان زباله دفنی چیست.

آمار‌ها نشان می‌دهد که ما در استان قزوین با چالش تولید روزانه حدود ۷۰۰ تا ۸۵۰ تن زباله رو‌به‌رو هستیم که بخش عمده آن در سایت محمدآباد مدیریت می‌شود، چالش اصلی ما این است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از این حجم، بدون فرآیند پردازش کافی، دفن می‌شود، اما راهکار ما، احداث ۲ خط پردازش جدید است که مجموعا ظرفیت ۵۰۰ تن در روز را به سیستم اضافه می‌کنند.

با توجه به اینکه در حال حاضر تنها حدود ۳۰۰ تن از پسماند‌ها وارد خطوط پردازش می‌شوند، این افزایش ظرفیت یعنی ما می‌توانیم بخش بسیار بزرگی از پسماند استان را از حالت زباله خارج کرده و به ماده اولیه تبدیل کنیم، این اقدام باعث می‌شود مقدار ریجکت یا همان زباله‌هایی که واقعا نیاز به دفن دارند به حداقل ممکن برسد و ما به سمت مدیریت پسماند پایدار حرکت کنیم.

از نظر مالی، اجرای این حجم از پروژه‌های زیرساختی و صنعتی نیازمند چه میزان بودجه است و شهرداری چه نقشه‌ای برای تامین این اعتبار دارد.

اجرای پروژه‌هایی با این ابعاد، نیازمند برنامه‌ریزی مالی دقیق است و در حال حاضر برای ۲ پروژه اصلی در سایت محمدآباد، حدود نیم همت یا معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده‌ایم، این بودجه شامل هزینه‌های ساخت‌وساز زیرساختی و همچنین تأمین تجهیزات پیشرفته برای خطوط پردازش است.

البته باید توجه داشت که ما تنها به پروژه‌های زیرساختی محدود نیستیم بلکه همزمان در حال سرمایه‌گذاری برروی واحد‌های تولیدی مانند سالن‌های بازیافت نیز هستیم که از نظر اقتصادی خودکفا خواهند بود و این رویکرد نشان می‌دهد که ما به دنبال صرفا هزینه‌کرد نیستیم بلکه به دنبال ایجاد زیرساخت‌هایی هستیم که در بلندمدت با فروش محصولات بازیافتی، بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهند.

در مورد واحد‌های صنعتی تولیدی مانند سالن پرک صحبت فرمودید؛ لطفا مکانیسم عملکرد این واحد و چرخه تولید آن را برای ما تشریح کنید.

سالن پرک یکی از حوزه‌های بسیار استراتژیک ما در مدیریت پسماند است، در زباله‌های شهری، حجم بسیار زیادی از پسماند‌های پلاستیکی از جمله نایلون‌ها وجود دارد که در حالت عادی ارزش کمی دارند و در این واحد، این پلاستیک‌ها فرآیند پاکسازی و سپس پرک کردن را طی می‌کنند، این پرک‌ها در مرحله بعد به گرانول تبدیل می‌شوند که یک ماده اولیه بسیار ارزشمند برای صنایع تبدیلی است، برای مثال، این گرانول‌ها مستقیما در صنایع مختلف از جمله تولید کیسه‌های زباله و سایر محصولات پلاستیکی، به کار می‌روند، با این روش، ما پسماند را از چرخه تولید خارج نکرده بلکه آن را به یک محصول صنعتی تبدیل می‌کنیم که قابلیت فروش و چرخش در اقتصاد را دارد.

خبر از احداث اولین واحد بازیافت تتراپک کشور در قزوین شنیده شد، این پروژه چه اهمیت فنی و بِرندینگ برای استان و کشور دارد.

این یکی از افتخارات بزرگ سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین است، تا به امروز، قوطی‌های تتراپک (بسته‌بندی‌های چندلایه آب‌میوه و لبنیات) به دلیل پیچیدگی ساختاری، به صورت مستقیم و بدون بازیافت در زمین دفن می‌شدند، ما با ورود تجهیزات پیشرفته خارجی، توانسته‌ایم یک واحد بازیافت تتراپک را احداث کنیم که در سطح کشور یک بِرند محسوب می‌شود.

مرحله اولیه و تست‌های فنی این واحد با موفقیت انجام شده و ما اکنون در حال رایزنی‌های نهایی برای تثبیت و پایدارسازی فعالیت این واحد هستیم، این پروژه نشان می‌دهد که قزوین در حال پیشروی در مرز‌های تکنولوژی بازیافت است و می‌تواند الگویی برای سایر شهرداری‌های بزرگ ایران باشد.

در نهایت، ویژگی منحصر‌به‌فرد جغرافیایی و مدیریتی استان قزوین در حوزه پسماند را چگونه توصیف می‌کنید.

قزوین از نظر ساختار مدیریت پسماند، ویژگی بسیار خاصی دارد؛ ما تنها استانی هستیم که تمامی زباله‌های تولیدی خود را در یک نقطه متمرکز کرده‌ایم که همان سایت پاکساز در محمدآباد است، این تمرکز، اگرچه چالش‌های عملیاتی بزرگی را ایجاد می‌کند، اما یک فرصت طلایی نیز برای ما محسوب می‌شود تا بتوانیم تمام منابع، تجهیزات و سرمایه‌ها را در یک نقطه متمرکز کرده و با ایجاد یک کمپلکس جامع مدیریت پسماند، عملیات بازیافت و پردازش را با بالاترین بازدهی ممکن انجام دهیم، هدف ما این است که این تمرکز، عامل قدرت ما در رسیدن به سطح استاندارد‌های جهانی باشد.

منبع: ایرنا