شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از نا ایمن بودن گاردریل‌های اتوبان ستاری شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است جدول‌های بزرگراه ستاری از شمال به جنوب ورودی به اتوبان شهید لشگری شهر تهران تخریب و فرسوده شده و بدون حفاظ رها شده و هر لحظه احتمال سقوط خودرو‌ها به ویژه موتور سیکلت‌ها وجود دارد. این در حالی است که فصل بارش باران و برف آغاز شده و این موضوع نگرانی رانندگان را دوچندان کرده است 

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی مسئولان شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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برچسب ها: گاردریل ، مشکلات شهری ، خودروها
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