باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است جدول‌های بزرگراه ستاری از شمال به جنوب ورودی به اتوبان شهید لشگری شهر تهران تخریب و فرسوده شده و بدون حفاظ رها شده و هر لحظه احتمال سقوط خودرو‌ها به ویژه موتور سیکلت‌ها وجود دارد. این در حالی است که فصل بارش باران و برف آغاز شده و این موضوع نگرانی رانندگان را دوچندان کرده است

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی مسئولان شد.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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