باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امیر روشن‌بخش قنبری، معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل در تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در شرایطی که در برخی مسیرهای حمل‌ونقل محدودیت ایجاد شده است، باید از ظرفیت‌های موجود در سایر مسیرها، به‌ویژه مسیرهای دریایی و اقیانوسی، استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه نمایشگاه حوزه حمل‌ونقل و لجستیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور به ضعف در برنامه‌ریزی و حکمرانی بازمی‌گردد و نمایشگاه‌ها می‌توانند محلی برای گردهمایی فعالان و دستگاه‌های مرتبط و طرح مسائل روز کشور باشند.

قنبری ادامه داد: تلاش کرده‌ایم امسال حضور سازمان توسعه تجارت در این نمایشگاه پررنگ‌تر باشد و در همین راستا جلسات متعددی با دستگاه‌های مرتبط از جمله بخش استاندارد و گمرک برگزار کرده‌ایم.

وی از پیگیری برای امضای تفاهم‌نامه همکاری در حوزه بنادر خبر داد و گفت: همچنین برگزاری اجلاس رؤسای مناطق آزاد ایران و پاکستان را پیگیری کرده‌ایم تا این نشست در این نمایشگاه برگزار شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به همکاری‌های گمرکی با کشورهای منطقه اظهار کرد: موضوع الکترونیکی شدن اسناد گمرکی می‌تواند به تسهیل فرآیندهای تجاری و ارتقای فضای لجستیکی کشور کمک کند.

وی همچنین از پیگیری نشست بررسی فرصت‌ها و چالش‌های مسیر ریلی ایران به چین خبر داد و افزود: این نشست با حضور مقامات ارشد راه‌آهن ایران، ترکمنستان و چین دنبال شده و شرکت راه‌آهن نیز در این موضوع پای کار است.

قنبری با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای صادرکنندگان و تجار گفت: صادرکنندگان و فعالان تجاری زمانی می‌توانند از ظرفیت صادراتی کشور استفاده کنند که ابزار اتصال و مسیر پایدار برای انتقال کالا در اختیار داشته باشند.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، موضوع تفکیک و تنوع مسیرهای حمل‌ونقل از منظر پدافند غیرعامل نیز مورد توجه قرار گرفته است تا وابستگی کشور به یک مسیر مشخص کاهش یابد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نشست‌های ایران و پاکستان ادامه داد: در این نشست‌ها موضوعات مرتبط با حوزه بندری بررسی شد و همچنین مقرر شده است هیأتی از حوزه حمل‌ونقل ترکیبی بلاروس در این نمایشگاه حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت رویکرد مشخصی نسبت به برگزاری این نمایشگاه دارد، گفت: هدف ما این است که از ظرفیت حداکثری فعالان این بخش استفاده کنیم و مسائل و چالش‌های روز حوزه تجارت و حمل‌ونقل را در حد توان مطرح و پیگیری کنیم.

قنبری تأکید کرد: حتی اگر کشور از پتانسیل صادراتی بالایی برخوردار باشد، بدون ابزار اتصال و مسیرهای پایدار نمی‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. از این رو تلاش کرده‌ایم با دعوت از شرکای خارجی و فعالان این حوزه، زمینه ایجاد ارتباطات و همکاری‌های جدید را فراهم کنیم.

وی افزود: برای برخی از طرف‌های خارجی که در این حوزه فعال هستند، هزینه حضور در نمایشگاه را تقبل کرده‌ایم تا این رویداد از نظر محتوایی و دستاوردهای عملی، متفاوت از نمایشگاه‌هایی باشد که صرفاً به بازدید و دیدار محدود می‌شوند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: هدف این است که نمایشگاه به جای تمرکز صرف بر تعداد غرفه‌ها و کمیت، به بستری برای طرح مسائل واقعی، ایجاد ارتباط میان فعالان و دستیابی به نتایج مشخص تبدیل شود.

وی در پایان گفت: اگر بخش خصوصی برای حضور مهمانان خارجی یا هماهنگی با دستگاه‌های دولتی نیاز به همکاری داشته باشد، سازمان توسعه تجارت آمادگی انجام هماهنگی‌های لازم را دارد و سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی نیز می‌توانند در این زمینه همکاری کنند.