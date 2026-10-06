«جان میرشایمر»، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، در تحلیلی با انتقاد از راهبرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، گفت کارزار فشار حداکثری آمریکا از مسیر اقتصادی و نظامی به نتیجه نخواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «جان میرشایمر»، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در مطلبی که در صفحه ساب‌استک خود منتشر کرد نوشت: دولت ترامپ و حامیان آن، از جمله صفحه سرمقاله روزنامه وال‌استریت ژورنال، این روزها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا اخبار مربوط به جنگ ایران را به‌گونه‌ای روایت کنند که چنین به نظر برسد آمریکا در حال پیروزی است و تهران بهتر است پیش از آنکه از سوی واشنگتن ویران و حتی شاید «نابود» شود، در برابر خواسته‌های آمریکا تسلیم شود. ادعا می شود ترامپ در حال آماده‌سازی گزینه‌ای برای وارد کردن ضربه نظامی سنگین به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است؛ در صورتی که تهران تا آن زمان تسلیم نشده باشد.

در واقع، ترامپ و حامیانش در رسانه‌های جریان اصلی در حال اجرای یک «کارزار فشار حداکثری» علیه ایران هستند.

این کارزار قطعاً شکست خواهد خورد. اگر چیزی را نشان دهد، بیانگر استیصال دولت ترامپ است. رئیس‌جمهور آمریکا جنگی را آغاز کرد که ایالات متحده ناگزیر به شکست در آن بود و اکنون نیز کار چندانی برای تغییر این واقعیت اساسی از دست او برنمی‌آید.

کارزار تبلیغاتی ترامپ دو بُعد دارد؛ یکی اقتصادی و دیگری نظامی.

نخست، دولت آمریکا مدعی است ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا و همچنین «عملیات مطرود اقتصادی» (Operation Economic Outcast)، راهبردی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد، از نظر اقتصادی در حال خفه شدن است. همزمان، دولت آمریکا می‌گوید صادرات نفت بار دیگر از خلیج فارس با نرخی انجام می‌شود که فاصله چندانی با سطح آن در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ ندارد. پیامدهای این ادعا روشن است: فشار اقتصادی واردشده بر ایران به‌زودی تهران را وادار به تسلیم خواهد کرد، در حالی که اقتصاد آمریکا و به‌طور کلی جامعه بین‌المللی نیز در مسیر بهبود قرار دارند.

دوم، آمریکا اکنون در حال تقویت نیروهای نظامی خود برای انجام یک حمله نظامی گسترده پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است؛ زمانی که ترامپ دیگر محدودیت‌های انتخاباتی را پیش روی خود نخواهد داشت. این تهدید فزاینده یک حمله ویرانگر آمریکا، در کنار فشار اقتصادی واردشده بر ایران، با هدف وادار کردن تهران به عقب‌نشینی فوری طراحی شده است؛ پیش از آنکه وضعیت ایران از این هم وخیم‌تر شود.

اما این راهبرد با مشکلات بزرگی روبه‌روست. هنگامی که رسانه‌های جریان اصلی آن را بدون بررسی دقیق تکرار می‌کنند، این روایت قانع‌کننده به نظر می‌رسد؛ اما اگر با دقت به آنچه واقعاً در حال وقوع است نگاه کنیم، این استدلال از هم فرو می‌پاشد.

بُعد نظامی را در نظر بگیرید. تیترهای خبری می‌گویند آمریکا در حال اعزام ۱۰ هزار نیروی اضافی و سومین ناو هواپیمابر، یعنی «یواس‌اس تئودور روزولت»، به منطقه خلیج فارس است و این تصور را ایجاد می‌کنند که ایران به‌زودی با سه ناو هواپیمابر آمریکایی روبه‌رو خواهد شد.

همچنین، نیروهای اضافی ــ در کنار حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی که هم‌اکنون در منطقه حضور دارند ــ به‌عنوان نشانه‌ای از جدی بودن احتمال اعزام نیروهای رزمی آمریکا به خاک ایران معرفی می‌شوند.

اما ماجرای ناو هواپیمابر با آنچه تیترهای خبری القا می‌کنند تفاوت زیادی دارد. گزارش‌ها حاکی است ناو «تئودور روزولت» برای جایگزینی ناو «یواس‌اس جورج واشنگتن» اعزام می‌شود، در حالی که ناو موسوم به سوم، یعنی «یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش»، پیش‌تر خاورمیانه را ترک کرده و اکنون در تایلند است. بنابراین در حال حاضر تنها یک ناو هواپیمابر در منطقه حضور دارد.

در واقع، این نخستین بار در طول جنگ است که آمریکا تنها یک ناو هواپیمابر در خاورمیانه دارد و تصور اینکه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای بیش از دو ناو ــ اگر حتی دو ناو وجود داشته باشد ــ در منطقه باقی بمانند، دشوار است.

مشکل بزرگ‌تر این است که جنگ ایران فشار شدیدی بر نیروی دریایی آمریکا وارد کرده است. فرماندهان ارشد این نیرو هشدار داده‌اند که سرعت و شدت عملیات فعلی را نمی‌توان برای مدت نامحدود ادامه داد. ناوهای هواپیمابر و دیگر شناورهای جنگی در مأموریت‌های بسیار طولانی به‌صورت چرخشی به کار گرفته می‌شوند؛ وضعیتی که مشکلات قابل‌توجهی در زمینه تعمیرات و آمادگی عملیاتی ایجاد می‌کند و در نهایت باید به آن رسیدگی شود.

این مشکل با از دست رفتن دسترسی ناوهای آمریکایی به تأسیسات لجستیکی نزدیک‌تر تشدید شده و آنها بیش از پیش به زنجیره تأمینی متکی هستند که تا جزیره دیه‌گو گارسیا امتداد دارد؛ جزیره‌ای که حدود ۲۵۰۰ مایل با خلیج فارس فاصله دارد.

اما حتی اگر سه ناو هواپیمابر برای حمله به ایران در دسترس باشند، در یک کارزار هوایی جدید چه کاری می‌توانند انجام دهند که آمریکا و اسرائیل نتوانستند در جریان کارزار بمباران ۴۰ روزه ناموفق خود، از ۲۸ فوریه تا ۸ آوریل ۲۰۲۶، انجام دهند؟

برخی ممکن است استدلال کنند که آمریکا سرانجام می‌تواند زیرساخت‌های نفتی ایران را نابود کند. مشکل اینجاست که ایران همچنان از قابلیت «ضربه دوم» برخوردار است و می‌تواند در واکنش، زیرساخت‌های نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را هدف قرار داده و خسارت گسترده‌ای ایجاد کند. تصور پیامدهای چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی نیز هراس‌آور است.

علاوه بر این، آمریکا با کمبود جدی تسلیحات پیشرفته مواجه است؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی پایان دادن این کشور به کارزار بمباران ۴۰ روزه و پرهیز از ورود به تبادل حملات متقابل با ایران در هفته‌های اخیر بوده است.

طبیعی است که کمبود مهمات حیاتی ــ چه برای حمله به ایران و چه برای مقابله با واکنش ایران ــ دامنه و شدت هر کارزار بمباران راهبردی جدید را محدود کند و در نتیجه احتمال موفقیت آن را کاهش دهد.

در مورد نیروهای زمینی نیز صرفاً شمارش تعداد نظامیان آمریکایی حاضر در خاورمیانه، تصویر دقیقی از احتمال اعزام نیروهای زمینی ارائه نمی‌دهد. آنچه در جنگ زمینی اهمیت بیشتری دارد، تعداد نیروهای حاضر در یگان‌های رزمی واقعی است.

برآورد من این است که از حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی که هم‌اکنون در منطقه مستقر هستند، حدود ۵ هزار نفر در چنین یگان‌هایی حضور دارند: تقریباً ۲۲۰۰ تفنگدار دریایی و ملوان در یگان اعزامی تفنگداران دریایی یازدهم (11th MEU)، حدود ۲ هزار سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد و احتمالاً ۸۰۰ نیروی دیگر ارتش در کویت که به نیروی عملیاتی اسپارتان مرتبط هستند.

از حدود ۱۰ هزار نیروی اضافی که اکنون به منطقه اعزام می‌شوند نیز ۲۲۰۰ نفر دیگر عضو یگان اعزامی تفنگداران دریایی سیزدهم (13th MEU) هستند. بیشتر نیروهای باقی‌مانده نیز ملوانانی هستند که به ناو «تئودور روزولت» و کشتی‌های پشتیبان آن اختصاص دارند.

بنابراین، با توجه به برنامه‌های استقرار فعلی، برآورد می‌شود که تا اواخر نوامبر، آمریکا تنها کمتر از ۷۵۰۰ نیرو در یگان‌های رزمی زمینی در منطقه خلیج فارس خواهد داشت؛ حدود ۴۴۰۰ نفر در دو یگان تفنگداران دریایی و ۲۸۰۰ نیروی ارتش.

هیچ راهی وجود ندارد که چنین نیروی زمینی کوچکی گزینه‌ای امیدوارکننده برای مقابله با کشوری با جمعیت و جغرافیای ایران باشد. حتی اگر این تعداد سه برابر شده و به حدود ۲۳ هزار نفر برسد ــ که بسیار بعید است ــ مشکل اساسی تغییر نخواهد کرد.

«بری مک‌کافری»، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، برآورد کرده است که تأمین امنیت تنگه هرمز به حدود ۱۵۰ هزار نیرو و سه تا شش ماه جنگ نیاز دارد.

برای مقایسه، روسیه در فوریه ۲۰۲۲ با حدود ۱۹۰ هزار نیروی نظامی به اوکراین حمله کرد و همین نیرو نیز برای حفظ بخش قابل‌توجهی از مناطقی که روسیه در ابتدا تصرف کرده بود، کافی نبود.

ایران بیش از دو برابر جمعیت اوکراین در آغاز حمله روسیه را دارد و جغرافیای آن نیز برای یک ارتش مهاجم بسیار دشوارتر است.

به بیان ساده، آمریکا حتی چیزی نزدیک به نیروی زمینی مورد نیاز برای یک تهاجم گسترده به ایران را نیز فراهم نکرده است. از دیدگاه تهران، تصمیم آمریکا برای آغاز چنین تهاجمی با نیروهایی مشابه آنچه اکنون در اختیار دارد، فرصتی برای ایران فراهم می‌کند تا در شرایطی استثنایی و مساعد با آمریکا وارد جنگ شود.

برای تأکید دوباره بر این موضوع، دو نکته دیگر نیز باید مطرح شود.

نخست، با توجه به مخالفت گسترده افکار عمومی آمریکا با جنگ ایران، اگر تعداد زیادی از سربازان آمریکایی در تابوت به کشور بازگردند، تقریباً به‌طور قطع موجی عظیم از اعتراضات در آمریکا شکل خواهد گرفت.

دوم، تفنگداران دریایی آمریکا که در کشتی‌های تهاجمی آبی‌ـ‌خاکی مستقر هستند، چگونه قرار است در خاک ایران پیاده شوند، در حالی که تهدید موشکی و پهپادی ایران، نیروی دریایی آمریکا را وادار می‌کند این کشتی‌های بزرگ و آسیب‌پذیر را در فاصله‌ای دور از سواحل ایران نگه دارد؟

اکنون به بُعد اقتصادی بپردازیم.

تردیدی نیست که آمریکا خسارت زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و فشار و سختی عظیمی را بر مردم ایران تحمیل کرده است. اما این وضعیت مدت‌هاست وجود دارد. پرسش اصلی این است که آیا این فشار می‌تواند ایران را وادار کند در برابر خواسته‌های آمریکا تسلیم شود یا خیر.

هیچ شواهدی وجود ندارد که ایران در برابر فشار آمریکا در حال تسلیم شدن باشد و سه دلیل وجود دارد که باید درباره چنین احتمالی تردید کرد.

نخست اینکه یافتن نمونه‌ای در تاریخ که در آن یک محاصره اقتصادی به‌تنهایی کشور هدف را وادار به تسلیم کرده باشد، بسیار دشوار است.

دوم اینکه ایران، آمریکا و اسرائیل را تهدیدی موجودیتی برای خود می‌داند؛ موضوعی که با توجه به ادبیات «نسل‌کشانه» ترامپ هنگام سخن گفتن درباره ایران چندان تعجب‌آور نیست. کشورهایی که احساس می‌کنند بقایشان در معرض تهدید است، به‌شدت دشوارتر از دیگر کشورها قابل وادار کردن به عقب‌نشینی هستند.

سوم اینکه ایران در صورت افزایش بیش از حد فشار اقتصادی، یک گزینه تشدید تنش قدرتمند در اختیار دارد: می‌تواند زیرساخت‌های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل و همچنین تأسیسات بسیار آسیب‌پذیر آب‌شیرین‌کن آنها را هدف قرار دهد.

در مجموع، دشوار است تصور کنیم فشار اقتصادی به‌تنهایی بتواند ایران را به پذیرش شروط ترامپ وادار کند. احتمالاً یکی از دلایل دیگری که آمریکا بار دیگر درباره استفاده از نیروی نظامی صحبت می‌کند، همین است. اما همان‌طور که پیش‌تر استدلال کردم، این گزینه نیز چشم‌انداز چندانی برای دستیابی به نتیجه مطلوب ندارد.

در نهایت، تردیدی نیست که امروز نفت بیشتری نسبت به اوایل سپتامبر از خلیج فارس خارج می‌شود. اما ایران و انصارالله با جدیت در تلاشند این روند را معکوس کنند.

ایران هر روز نفتکش‌هایی را که تحت اسکورت آمریکا قرار دارند هدف قرار می‌دهد و انصارالله نیز زیرساخت‌های حیاتی نفتی داخل عربستان سعودی را هدف گرفته‌اند.

علاوه بر این، با وجود افزایش جریان خروج نفت از خلیج فارس، قیمت بنزین همچنان بسیار بالاست و مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی دیگر نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش در آینده نزدیک ندارند؛ از جمله قیمت بالای گازوئیل، تورم پایدار، نرخ بالای وام‌های مسکن و بازدهی خطرناک بالای اوراق قرضه در بخش بزرگی از کشورهای غربی.

تمام این موارد نشان می‌دهد که دولت ترامپ انگیزه‌های اقتصادی قدرتمندی برای پایان دادن هرچه سریع‌تر به این جنگ دارد.

در واقع، تعجب‌آور نخواهد بود اگر پشت درهای بسته، احساس فزاینده‌ای از استیصال در میان ترامپ و مشاورانش شکل گرفته باشد.

این موضوع البته به توضیح دلیل کارزار رسانه‌ای دولت ترامپ و متحدانش کمک می‌کند؛ کارزاری که هدف آن متقاعد کردن ایران به این است که روزهایش به شماره افتاده و باید پیش از آنکه دیر شود، در برابر خواسته‌های آمریکا کوتاه بیاید.

اما واقعیت‌ها روایت متفاوتی را نشان می‌دهند.

بنابراین، موفقیت این راهبرد به توانایی ترامپ در فریب دادن ایرانی‌ها و متقاعد کردن آنها بستگی دارد که گویی «گودزیلا» در حال نزدیک شدن به آنهاست.

دلیل چندانی وجود ندارد که تصور کنیم تهران فریب چنین روایتی را خواهد خورد.

منبع: آنتی وار بازنشر شده از صفحه ساب‌استک جان میرشایمر