باشگاه خبرنگاران جوان- کیانا خاتمی رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری سمنان صبح سه شنبه در بازدید ناوگان حمل و نقل جاده‌ای سمنان با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های نظارتی بر این ناوگان اظهار کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری، تعداد ۶۲۷ مورد تخلف اضافه تناژ در محور‌های مواصلاتی استان شناسایی و ثبت شده است.

وی ادامه داد: در نتیجه این تخلفات، مجموع دو هزار و ۳۶۰ تن اضافه تناژ شناسایی شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان یادآور شد: طی شش ماهه نخست سال گذشته، تعداد ۵۴۹ مورد تخلف اضافه تناژ با مجموع یک هزار و ۷۱۱ تن اضافه بار کشف و ثبت شده بود.

خاتمی با بیان اینکه تعداد تخلفات اضافه تناژ در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است، ابراز کرد: میزان تناژ اضافه بار کشف‌شده نیز در این مدت ۳۸ درصد بیشتر شده است.

وی کنترل اضافه تناژ وسایل نقلیه سنگین را از اقدامات مهم در حوزه ارتقای ایمنی تردد و حفاظت از زیرساخت‌های جاده‌ای دانست و بیان کرد: حمل بار بیش از ظرفیت مجاز موجب افزایش استهلاک و آسیب به روسازی راه‌ها و ابنیه فنی شده و می‌تواند ایمنی سایر کاربران جاده‌ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری استان سمنان تأکید کرد: نظارت و کنترل ناوگان سنگین در محور‌های مواصلاتی استان با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، کاهش خسارت به شبکه راه‌ها و ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای با جدیت ادامه خواهد