رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری سمنان از شناسایی ۶۲۷ تخلف اضافه‌تناژ و کشف دو هزار و ۳۶۰ تن اضافه‌بار در محور‌های استان طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کیانا خاتمی رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری سمنان صبح سه شنبه در بازدید ناوگان حمل و نقل جاده‌ای سمنان با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های نظارتی بر این ناوگان اظهار کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری، تعداد ۶۲۷ مورد تخلف اضافه تناژ در محور‌های مواصلاتی استان شناسایی و ثبت شده است.

وی ادامه داد: در نتیجه این تخلفات، مجموع دو هزار و ۳۶۰ تن اضافه تناژ شناسایی شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان یادآور شد: طی شش ماهه نخست سال گذشته، تعداد ۵۴۹ مورد تخلف اضافه تناژ با مجموع یک هزار و ۷۱۱ تن اضافه بار کشف و ثبت شده بود.

خاتمی با بیان اینکه تعداد تخلفات اضافه تناژ در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است، ابراز کرد: میزان تناژ اضافه بار کشف‌شده نیز در این مدت ۳۸ درصد بیشتر شده است.

وی کنترل اضافه تناژ وسایل نقلیه سنگین را از اقدامات مهم در حوزه ارتقای ایمنی تردد و حفاظت از زیرساخت‌های جاده‌ای دانست و بیان کرد: حمل بار بیش از ظرفیت مجاز موجب افزایش استهلاک و آسیب به روسازی راه‌ها و ابنیه فنی شده و می‌تواند ایمنی سایر کاربران جاده‌ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری استان سمنان تأکید کرد: نظارت و کنترل ناوگان سنگین در محور‌های مواصلاتی استان با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، کاهش خسارت به شبکه راه‌ها و ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای با جدیت ادامه خواهد

برچسب ها: ثبت تخلف ، اضافه تناژ
خبرهای مرتبط
شناسایی ۱۷۲۲ تخلف اضافه تناژ در جاده‌های مازندران
ثبت ۲۴ هزار تخلف اضافه تناژ ناوگان باری در سامانه‌های هوشمند مازندران 
ثبت هوشمند ۱۳۰ هزار تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت ۶۲۷ تخلف اضافه‌تناژ در جاده‌های استان سمنان
آخرین اخبار
ثبت ۶۲۷ تخلف اضافه‌تناژ در جاده‌های استان سمنان