امسال ۱۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در شهرستان فلارد به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - حبیب الله حسنی مدیر شرکت برق فلارد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه مدد جویان نهاد‌های حمایتی در سطح شهرستان فلارد احداث و وارد مدار تولید برق شده است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از درگاه‌های رفع ناترازی انرژی اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین برق در ساعات اوج مصرف، با ایجاد درآمد مستمر، نقش مؤثری در بهبود معیشت و افزایش درآمد خانوار‌ها دارند.

حسنی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گامی مؤثر در؛ استفاده از انرژی پاک و حفظ منابع زیستی، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و تامین برق مطمئن وپایدار می‌باشد.