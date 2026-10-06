دبیرکل سازمان ملل در سفری رسمی وارد اسلام‌آباد شد و قرار است درباره مسئله کشمیر و نقش پاکستان در تلاش‌های دیپلماتیک با مقامات ارشد آن گفت‌و‌گو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به دعوت دولت پاکستان، برای یک سفر رسمی که تا ۸ اکتبر ادامه خواهد داشت، وارد اسلام آباد شد. اسلام آباد به دنبال برجسته کردن نقش خود در همکاری‌های بین‌المللی و بحث در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وزارت امور خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دبیرکل در طول اقامت خود در اسلام آباد، با آصف علی زرداری، رئیس جمهور، شهباز شریف، نخست وزیر، اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و عاصم منیر، فرمانده ارتش دیدار خواهد کرد. 

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه، روابط بین هند و پاکستان، به ویژه مسئله کشمیر، از مهمترین موارد دستور کار این سفر است. گوترش همچنین قصد دارد از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان (UNMOGIP) در اسلام آباد بازدید کند. ماموریت UNMOGIP به سال ۱۹۴۹ برمی‌گردد، زمانی که برای نظارت بر آتش‌بس بین هند و پاکستان در جامو و کشمیر تأسیس شد. پس از از سرگیری خصومت‌ها در سال ۱۹۷۱، UNMOGIP به نظارت و گزارش تحولات آتش‌بس به سازمان ملل ادامه داد.

وزارت امور خارجه پاکستان این سفر را «فرصتی برای تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین بحث در مورد مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی» توصیف کرد. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که گوترش در این سفر درباره نقش میانجیگرانه پاکستان در مناقشه آمریکا و ایران، نقش این کشور در حمایت از مذاکرات بین واشنگتن و تهران و سایر مسائل بحث خواهد کرد.

این سفر همچنین پس از دیدار‌های گوترش و مقامات پاکستانی در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سپتامبر گذشته انجام می‌شود. اسحاق دار جمعه گذشته اظهار داشت که پاکستان در طول این جلسات دعوتی را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه داده و گوترش آن را پذیرفته است.

او تایید کرد که گوترش در دیدارشان در نیویورک درباره چندین تحول منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اوضاع غرب آسیا با شهباز شریف گفت‌و‌گو کرده و از نقش پاکستان در سازمان ملل متحد و کمک‌های آن به صلح و امنیت بین‌المللی تقدیر کرده است.

منبع: العربی الجدید

برچسب ها: دبیرکل سازمان ملل ، آنتونیو گوترش ، جامو و کشمیر
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