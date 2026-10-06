باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، در راستای بهره‌گیری از توان علمی متخصصان و ارتقای سطح کیفی عملیاتی، نیروگاه رامین طی فراخوانی ویژه، نسبت به استخدام ۱۰ نفر از نخبگان دانشگاهی در مشاغل تخصصی خود اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است این فراخوان جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و تکمیل ساختار سازمانی، به صورت استخدام رسمی و بدون آزمون برگزار می‌گردد و فرآیند انتخاب متقاضیان پس از بررسی دقیق مستندات و مدارک علمی با تائیدیه دانشگاه‌های سطح ۱، ۲ و ۳ کشور و همچنین بنیاد ملی نخبگان و طی مراحل مصاحبه تخصصی انجام خواهد شد.

عناوین سازمانی مورد جذب این فرایند کارشناس مهندسی مکانیک، کارشناس مهندسی و نظارت شیمی،کارشناس بیمه، کارشناس حراست اسناد،کارشناس روابط عمومی ،کارشناس پایش وضعیت الکتریکی،کارشناس حسابداری (اموال، انبار) وکارشناس حراست فناوری اطلاعات می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند جهت ثبت درخواست، حداکثر تا ۲۰ آبان ماه مدارک و مستندات علمی خود را به نشانی ایمیلrefah@raminpower.ir

ارسال نمایند

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت جزئیات مربوط به مشاغل و تحصیلات دانشگاهی، سطح بندی دانشگاهها و رشته های دانشگاهی قابل ارائه، می‌توانید به وب‌سایت رسمی نیروگاه رامین به آدرس www.raminpower.ir

و یا از طریق شماره تماس ۰۶۱۳۶۵۵۴۸۶۸ با امور کارگزینی این شرکت تماس حاصل نمایند.