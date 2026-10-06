باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بیگی مجری نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک با تشریح برنامه‌های اجرایی این رویداد گفت: رویکرد اصلی نمایشگاه امسال بر «اتصال» بازیگران اکوسیستم حمل‌ونقل و لجستیک، کریدورها و بازارها و همچنین ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه تجارت استوار شده است.

بیگی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک اظهار کرد: برنامه اجرایی نمایشگاه بر اساس برنامه‌های محتوایی و رویکردهای موجود در صنعت تدوین شده است و در جلسات کارشناسی برگزارشده، موضوع «اتصال» به عنوان یکی از پرتکرارترین محورهای مورد تأکید فعالان این حوزه مطرح شد.

وی افزود: اتصال در این نمایشگاه از چند منظر دنبال می‌شود؛ از جمله اتصال بازیگران فعال در اکوسیستم حمل‌ونقل و لجستیک، اتصال کریدورها و همچنین اتصال بازارها. بر همین اساس، مفهوم اتصال به عنوان یکی از محورهای اصلی و شعار نمایشگاه انتخاب شده است.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت حمل‌ونقل

مجری نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک با اشاره به برنامه سه‌ساله تدوین‌شده برای این رویداد گفت: از سال گذشته برنامه‌ای سه‌ساله برای نمایشگاه در نظر گرفته شد تا بتوانیم بخش‌های مختلف اکوسیستم حمل‌ونقل و لجستیک را به شکل هدفمند پای کار بیاوریم.

بیگی ادامه داد: در سال جدید تلاش شده است بر اساس همین برنامه سه‌ساله، فعالیت هدفمندی میان بازیگران مختلف صنعت با محوریت سرمایه‌گذاری‌های مشترک شکل بگیرد. بخشی از این موضوع نیز به اولویت‌های سرمایه‌گذاری ابلاغ‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود که جزئیات آن از سوی مسئولان وزارتخانه تشریح خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس تلاش شده است فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در کشور در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک در قالب نمایشگاه معرفی شود تا این فرصت‌ها در طول برگزاری نمایشگاه در اختیار بخش خصوصی و فعالان صنعت قرار گیرد.

نمایشگاه باید به تجارت منتهی شود

بیگی با تأکید بر نقش تجارت در صنعت حمل‌ونقل گفت: حمل‌ونقل یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری تجارت است و در نهایت باید به ایجاد جریان تجاری منجر شود. در خود نمایشگاه نیز هدف این است که تمامی نشست‌ها، ارائه‌ها و برنامه‌ها در نهایت به تجارت و به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضا، توانمندی‌ها و نیازمندی‌ها منتهی شود.

وی افزود: بر همین اساس، برنامه‌های اجرایی نمایشگاه نیز بر مبنای همین مفهوم طراحی شده و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود را به نیازهای واقعی صنعت متصل کنیم.

بیگی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های مرتبط با اوراسیا خبر داد و افزود: در وزارت راه و شهرسازی نیز کمیسیونی در این زمینه فعال است و از ظرفیت کارشناسان و مسئولان این حوزه در برنامه‌های نمایشگاه استفاده خواهد شد.

جذب شرکت‌های حمل‌ونقل و توسعه حضور بخش خصوصی

وی یکی دیگر از محورهای برنامه‌ریزی‌شده را جذب شرکت‌های حمل‌ونقل و توسعه حضور بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در جلسات گذشته یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعت، افزایش حضور شرکت‌های حمل‌ونقلی در نمایشگاه بود که در همین راستا با انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی نیز جلساتی برگزار و درباره نحوه حضور این شرکت‌ها برنامه‌ریزی شده است.

بیگی افزود: یکی دیگر از برنامه‌ها، دعوت از هیأت‌های خارجی است. زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از این هیأت‌ها در حال آماده‌سازی است و تلاش می‌کنیم هیأت‌های خارجی در قالب‌های مختلف از جمله مشارکت‌کننده، بازدیدکننده و همچنین اعضای پنل‌های تخصصی در نمایشگاه حضور داشته باشند.

مجری نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادها و نشست‌های تخصصی گفت: در جلساتی که با بخش تجاری‌سازی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، پیشنهادهایی برای طراحی محتوای پنل‌ها مطرح شد و تلاش می‌کنیم این نشست‌ها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی برگزار شود.

وی ادامه داد: برای انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی نیز ظرفیت ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا بتوانند در برنامه‌های نمایشگاه حضور فعال داشته باشند و موضوعات و نیازهای تخصصی صنعت خود را مطرح کنند.

وی افزود: همچنین ظرفیت حضور دو نفر از اعضای هیأت‌های خارجی موردنظر انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در نظر گرفته شده است و انجمن‌ها می‌توانند با مجموعه‌هایی که در کشورهای مختلف با آنها همکاری دارند، نسبت به دعوت از هیأت‌های خارجی اقدام کنند. هزینه اقامت و ترانسفر این افراد نیز از سوی نمایشگاه تأمین خواهد شد.

مجری نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک ادامه داد: در صورتی که تعداد اعضای هیأت‌های خارجی افزایش پیدا کند، امکان بررسی و پیش‌بینی راهکارهای لازم برای میزبانی از آنها نیز وجود دارد.

وی گفت: انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌توانند به عنوان ذی‌نفعان اصلی صنعت، موضوعات موردنظر خود و شرکت‌های زیرمجموعه را برای حضور در پنل‌های تخصصی معرفی کنند و در صورت نیاز، زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این نشست‌ها از سوی نمایشگاه فراهم خواهد شد.

شناسایی نیازهای صنعت و اتصال آن به شرکت‌های دانش‌بنیان

مجری نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک با اشاره به برنامه‌ریزی برای شناسایی نیازهای صنعت گفت: انجمن‌ها می‌توانند نیازهای واقعی بخش خود را به نمایشگاه اعلام کنند تا ظرفیت‌های موجود برای پاسخگویی به این نیازها شناسایی شود.

بیگی افزود: در حین برگزاری نمایشگاه نیز جلسات موردنیاز میان فعالان صنعت و مجموعه‌های مرتبط هماهنگ خواهد شد تا ظرفیت‌های موجود به نیازهای واقعی بخش حمل‌ونقل و لجستیک متصل شود.

وی همچنین به همکاری با معاونت علمی و پارک فناوری پردیس اشاره کرد و گفت: در این بخش تلاش شده است نیازهای اکوسیستم حمل‌ونقل شناسایی و بر اساس آن، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مرتبط برای حضور در نمایشگاه دعوت شوند.

به گفته بیگی، هدف این است که حضور شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً به نمایش توانمندی‌های فناورانه محدود نشود، بلکه این شرکت‌ها بر اساس نیازهای واقعی صنعت در نمایشگاه حضور پیدا کنند و زمینه برای شکل‌گیری تعاملات تجاری و اجرای پروژه‌های مشترک فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش برگزارکنندگان این است که نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک از یک رویداد صرفاً نمایشگاهی فراتر رفته و به بستری برای اتصال بازیگران صنعت، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت، انتقال فناوری و شکل‌گیری پروژه‌های مشترک تبدیل شود.