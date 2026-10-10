کاریکاتور عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتورِ روز / نگاهی به آثار خبری کارتونیست‌های جهان در هفته گذشته

کاریکاتورِ روز / نگاهی به آثار خبری کارتونیست‌های جهان در هفته گذشته
کارتونیست تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی
تاریخ انتشار ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۰۹:۲۹
کد خبر
۹۱۳۶۲۰۳
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در تازه‌ترین شماره «کاریکاتورِ روز»، منتخبی از بهترین کاریکاتور‌های خبری و به‌روزترین آثار کارتونیست‌های ایرانی و خارجی گردآوری شده که هر یک، تفسیری هنری از خبر‌های مهم جهان ارائه می‌دهند. این مجموعه، پلی است میان خبر فوری و نگاه هنرمندانه کارتونیست‌های جهان؛ این پلی است که مخاطب را به درکی عمیق‌تر از واقعیت رهنمون می‌کند. این آثار که با دقت بسیاری انتخاب شده‌اند، هر کدام، روایت تصویری بی‌پروای یکی از رویداد‌های مهم روز‌های اخیر جهان است. در عصر اطلاعات و شتاب بی‌امان خبر، گاهی، یک طرح ساده با مداد حتی و یا یک کارتون اجتماعی، بیش از صد‌ها گزارش مکتوب سخن می‌گوید و ساده و صادقانه روایت می‌کند. هنر کاریکاتور، اینک به راوی نخست خبر‌های روز جهانی تبدیل شده است. در این سری از گزارش‌های «کاریکاتورِ روز»، مخاطب، هم خبرِ لحظه را می‌خواند و در همان قاب، اثری هنری را، به صورت توأمان، به تماشا می‌نشیند، تا درکی صحیح‌تر و عمیق‌تر از اخبار روز جهان داشته باشد. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی

کاریکاتورِ روز / نگاهی به آثار خبری کارتونیست‌های جهان در هفته گذشته

در تازه‌ترین شماره «کاریکاتورِ روز»، منتخبی از بهترین کاریکاتور‌های خبری و به‌روزترین آثار کارتونیست‌های ایرانی و خارجی گردآوری شده که هر یک، تفسیری هنری از خبر‌های مهم جهان ارائه می‌دهند. این مجموعه، پلی است میان خبر فوری و نگاه هنرمندانه کارتونیست‌های جهان؛ این پلی است که مخاطب را به درکی عمیق‌تر از واقعیت رهنمون می‌کند. این آثار که با دقت بسیاری انتخاب شده‌اند، هر کدام، روایت تصویری بی‌پروای یکی از رویداد‌های مهم روز‌های اخیر جهان است. در عصر اطلاعات و شتاب بی‌امان خبر، گاهی، یک طرح ساده با مداد حتی و یا یک کارتون اجتماعی، بیش از صد‌ها گزارش مکتوب سخن می‌گوید و ساده و صادقانه روایت می‌کند. هنر کاریکاتور، اینک به راوی نخست خبر‌های روز جهانی تبدیل شده است. در این سری از گزارش‌های «کاریکاتورِ روز»، مخاطب، هم خبرِ لحظه را می‌خواند و در همان قاب، اثری هنری را، به صورت توأمان، به تماشا می‌نشیند، تا درکی صحیح‌تر و عمیق‌تر از اخبار روز جهان داشته باشد. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی
۱۸ / ۰۷ / ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
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برچسب ها: کاریکاتور روز ، کاریکاتور
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