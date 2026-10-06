باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری در یادواره شهدای معلم و دانش‌آموز لامردی جنگ تحمیلی اخیر که در سالن اجتماعات معلم شهر لامرد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی این حادثه، گفت: امروز روایتی ازمظلومیت و معصومیت کودکانی است که قرار بود در ورزشگاه، زندگی و شادی را تمرین کنند، اما ناگهان آسمان برای آنان پوشیده شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: نهم اسفندماه ۱۴۰۴، جایی که باید صدای توپ و خنده دانش‌آموزان در آن می‌پیچید، هدف حمله دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت و زمین ورزش به میدان شهادت بدل شد.

کلاری ادامه داد: چه تلخ و دردناک است که کودکی با لباس ورزش وارد شود وبا چشیدن طعم تلخ خشونت مدعیان حقوق بشر، از آنجا خارج شود.

او با اشاره به ایثارگری شهید محمود نجفی؛ معلم ورزش دانش‌آموزان لامردی، گفت: این شهید آن روز تنها یک مربی ورزش نبود؛ او در آخرین لحظه، معنای حقیقی معلم و مربی بودن را به تصویر کشید؛ مردی که دانش‌آموزانش را تنها نگذاشت و نام خود را در دفتر جاودانه ایثار فرهنگیان این سرزمین ثبت کرد و همراه با دانش‌آموزان شهیدش پر کشید.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: در برابر این فاجعه، نخستین مسئولیت ما التیام درد خانواده‌ها و رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان مجروح بود. در این مسیر، پس از دستور سریع استاندار فارس و رئیس شورای آموزش و پرورش استان، با همراهی دکتر موسوی، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، و با محوریت رئیس آموزش و پرورش و فرماندار پرتلاش شهرستان لامرد، پیگیری امور دانش‌آموزان، خانواده‌های شهدا و مجروحان در دستور کار قرار گرفت و بلافاصله هیأتی از معاونان و مشاوران اداره‌کل آموزش و پرورش فارس به لامرد اعزام شدند.

کلاری با بیان اینکه باید نام و مظلومیت شهدای لامرد در حافظه جهان ثبت شود، گفت: احساس کردیم لامرد نه‌تنها باید در ذهن‌ها، بلکه باید در حافظه جهان نیز ثبت شود؛ بر همین اساس، فراخوان نگارش نامه خطاب به مجامع جهانی ورزشی توسط اداره‌کل آموزش و پرورش فارس شکل گرفت و بیش از پنج هزار مربی ورزش کشور با ارسال نامه‌های خود، این حادثه را محکوم کردند.

او افزود:حاصل این حرکت، کتاب «ایستاده لامرد» شد؛ روایتی از این نامه‌ها که با ترجمه انگلیسی آن تلاش کردیم صدای لامرد را به جامعه جهانی ورزش برسانیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: در کنار این اقدام، دانش‌آموزان و فرهنگیان استان فارس با سرودها، آثار هنری و برنامه‌های فرهنگی نشان دادند که صدای انفجار هرگز نمی‌تواند صدای زندگی و امید را خاموش کند؛ همان‌گونه که امروز نیز نمونه‌ای از این سرود‌های دانش‌آموزی در این سالن اجرا شد.

کلاری همچنین با اشاره به شهادت مظلومانه دانش‌آموزان و فرهنگیان مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: همان روز، مدرسه شجره طیبه میناب نیز شاهد حادثه‌ای تلخ بود. کودکان لامرد و میناب دو روایت جدا از هم نیستند، بلکه دو برگ از یک کتاب‌اند؛ کتابی با یک پیام روشن: حق زندگی، آموزش و امنیت برای همه کودکان جهان.

او گفت: با ابتکار اداره‌کل آموزش و پرورش فارس، دانش‌آموزان ایران سکوت نکردند و ده‌ها هزار نامه در محکومیت آن جنایت هولناک خطاب به رئیس سازمان ملل متحد نوشتند تا صدای کودکان ایران را به جهان برسانند؛ کتاب این نامه‌ها نیز امروز توسط وزیر آموزش و پرورش رونمایی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خطاب به مقام عالی وزارت افزود: امروز شاهد اجرای اثری فاخر با اجرای ارکستر سمفونیک استان فارس خواهیم بود؛ اثری که فقط موسیقی نیست، بلکه صدای لامرد و میناب است؛ صدای کودکانی که رفتند و صدای نسلی که با وجود همه سختی‌ها، همچنان آینده را باور دارد.

کلاری با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن پیام این شهدا گفت: حقیقت بزرگی را باید به خاطر سپرد؛ دشمن می‌تواند دیوار مدرسه را هدف بگیرد، اما نمی‌تواند چراغ دانایی را خاموش کند؛ می‌تواند زمین ورزش را خراب کند، اما نمی‌تواند روح زندگی و امید را از کودکان ایران بگیرد. امروز لامرد، میناب، فرهنگیان و دانش‌آموزان ایران ایستاده‌اند و همچنان به فردا می‌نگرند.

گفتنی است، نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تعدادی از دانش‌آموزان دختر لامردی در حال ورزش در رشته والیبال و تعدادی از دانش‌آموزان پسر نیز در حال بازی فوتبال در سالن ورزشی شهید نعیمی لامرد بودند که این سالن هدف حملات موشکی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفت.

سیده هلما احمدی‌زاده، دانش‌آموز دختر پایه پنجم دبستان خدیجه کبری آبشولی، الهام زائری، دانش‌آموز دختر پایه پنجم دبستان شهید عامری، ایلیا خاتمی، دانش‌آموز پسر پایه ششم دبستان غیردولتی سما، عبدالمصور رحمانی، دانش‌آموز پایه پنجم دبستان ۱۳ آبان و شهید محمود نجفی، دبیر ورزش دبستان حضرت زهرا (س)، از شهدای این جنایت و حمله ناجوانمردانه هستند.

همچنین تعدادی از دانش‌آموزان لامردی در این حمله تروریستی مجروح شدند.