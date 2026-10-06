پیکر مطهر دو شهید امنیت مازندرانی که در حادثه تروریستی محور بمپور به ایرانشهر به شهادت رسیده بودند فردا در مرکز استان تشییع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن زاده شهابی معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: مراسم وداع با پیکر شهید امیرحسین قاسمی ساعت ۲۰:۳۰ امشب همزمان با برگزاری اجتماعات مردمی در میدان امام حسین ساری برگزار می‌شود.

او افزود: مراسم وداع با پیکر شهید نظام دست‌گشاده نیز ساعت ۲۱ امشب در میدان ۱۷ شهریور آمل همراه با تجمعات مردمی برگزار خواهد شد.

سرهنگ حسن زاده با بیان اینکه مراسم تشییع هر دو شهید امنیت، ساعت ۹ و سی دقیقه فردا چهارشنبه ۱۵ مهرماه از مسجد جامع ساری تا میدان شهدای این شهر برگزار می‌شود، ادامه داد: پیکر شهید امیرحسین قاسمی برای خاکسپاری به روستای امره ساری منتقل می‌شود و پیکر شهید نظام دست‌گشاده نیز پس از انتقال به آمل از ساعت ۱۳ از مقابل ستاد فرمادهی انتظامی شهرستان به سمت گلزار شهدا تشیع خواهد شد.

تروریست‌های مسلح دیروز در حالی که مأموران در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند که در پی این حمله، امیرحسین قاسمی اهل ساری و نظام دست‌گشاده اهل آمل به شهادت رسیدند.

شهید امیرحسین قاسمی متولد هشتم خرداد ۱۳۸۱ اهل شهرستان ساری از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور و شهید مدافع امنیت گروهبان یکم نظام دست گشاده متولد دوم آذرماه ۱۳۸۱ اهل شهرستان آمل بودند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: شهدای مدافع امنیت ، حمله تروریستی
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