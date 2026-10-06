مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از جابه‌جایی نزدیک به ۳ میلیون تن کالا در تابستان امسال خبر داد و گفت: تناژ حمل کالا در این مدت نسبت به تابستان سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از جابه‌جایی نزدیک به ۳ میلیون تن کالا در محور‌های جاده‌ای استان طی تابستان امسال خبر داد و گفت: میزان تناژ حمل کالا در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

شهرام شکری اظهار کرد: در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۳ میلیون تن انواع کالا از مبادی استان کردستان به مقاصد مختلف در داخل و خارج استان منتقل شده است.

وی افزود: این میزان کالا طی ۱۷۹ هزار سفر باری و با صدور بارنامه جابه‌جا شده که نشان‌دهنده افزایش ۵ درصدی تناژ حمل کالا در مقایسه با تابستان سال گذشته است.

حمل یک‌ونیم میلیون تن محصول معدنی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان ادامه داد: از مجموع کالاهای حمل‌شده در تابستان امسال، حدود یک‌ونیم میلیون تن مربوط به محصولات معدنی بوده که با استفاده از بارنامه تمبردار رسمی دولتی جابه‌جا شده است.

شکری با اشاره به رشد حمل مواد معدنی در استان گفت: میزان جابه‌جایی این گروه از کالا‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.

وی تأکید کرد: ساماندهی فرآیند حمل محصولات معدنی و نظارت بر نحوه جابه‌جایی این کالا‌ها از برنامه‌های مستمر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است و این موضوع با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

برچسب ها: حمل و نقل ، راهداری کردستان ، کردستان
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