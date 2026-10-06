باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: براساس نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، همزمان با گذر امواج تراز میانی جو، در برخی از مناطق استان شاهد رگبار و وزش باد خواهیم بود.

وی ادامه داد: شرایط جوی استان از بعدازظهر امروز تا فردا /چهارشنبه/ از گستردگی بیشتری برخوردار خواهد بود تا جایی که در برخی نقاط بر شدت بارش‌ها افزوده خواهد شد.

به گفته این کارشناس هواشناسی، به لحاظ نوسانات دمایی، طی روز‌های آینده تغییرات محسوسی نخواهیم داشت.

بهروزی بیان کرد: در شبانه روز گذشته شهر‌های سیردان در بخش طارم سفلی با ۱۱ و بویین زهرا و آبیک با ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۱۳ تا ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.

قدرت الله مهدیخانی مدیریت بحران استانداری قزوین هم گفت: باعنایت به هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعد از ظهر امروز سه‌شنبه چهاردهم مهر تا فردا، احتمال وقوع رگبار به همراه وزش باد‌های لحظه‌ای شدید، خیزش گرد و خاک و نیز بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد.

مهدیخانی افزود: در برخی مناطق استان احتمال وقوع صاعقه در ارتفاعات پیش بینی شده و از این رو توصیه می‌شود مردم از صعود به ارتفاعات، اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و توقف خودرو در زیر درختان کهنسال خودداری کنند.

وی همچنین از هم‌استانی‌ها خواست کار در ارتفاعات را به زمان دیگری موکول کرده و با توجه به لغزندگی سطح معابر، احتیاط در رانندگی، ایمن‌سازی سازه‌های موقت و سبک، و نیز تمهیدات حوزه کشاورزی را در نظر داشته باشند.

منبع: مدیریت بحران