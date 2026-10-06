شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی به‌صورت زنده از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی، ویژه‌برنامه «نغمه‌های پوترا» با هدف انعکاس زنده و مستقیم این رویداد بین‌المللی قرآنی، از امروز تا ۱۹ مهرماه به‌روی آنتن شبکه رادیویی قرآن می‌رود.

این برنامه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۹، ضمن پخش زنده رقابت‌های این دوره، بخش‌های مختلف مسابقات و تلاوت‌های متسابقین را برای مخاطبان پوشش می‌دهد و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه تلاوت، به تحلیل و بررسی فنی تلاوت‌های شرکت‌کنندگان می‌پردازد.

در این دوره از مسابقات که در سالن استقلال مرکز تجارت جهانی پوترا شهر کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود، قاریان و حافظان قرآن کریم از کشور‌های مختلف در این رویداد بین‌المللی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که سیدصادق مسلمی‌المشیری، نفر دوم چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات حضور دارد.

برنامه «نغمه‌های پوترا» علاوه بر پوشش لحظه‌به‌لحظه رقابت‌ها، با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان، تلاش دارد روایتی تخصصی از سطح تلاوت متسابقین و روند برگزاری این دوره از مسابقات را ارائه کند.

منبع: رادیو قرآن

برچسب ها: رادیو قرآن ، مسابقات قرآن ، تلاوت
خبرهای مرتبط
تلاوت پنج سوره سفارش شده را از راديو قرآن بشنويد
پخش تلاوت قرآن امين پويا از رادیو قرآن
۹۰ آیه قرآن؛ محور برنامه‌سازی شبکه‌های رادیویی در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محمود کربلایی احمد پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت
کربلایی احمد از چهره‌های ماندگار رادیو بود
«نغمه‌های پوترا»؛ عنوان ویژه برنامه پخش زنده مسابقات قرآن مالزی در رادیو قرآن
حال و هوای هفته ملی کودک در شبکه نهال؛ از «عروسک‌خونه» تا پخش انیمیشن‌های پرمخاطب
پرچم دروغین پشت ماجرای فلای‌دبی است
آخرین اخبار
پرچم دروغین پشت ماجرای فلای‌دبی است
حال و هوای هفته ملی کودک در شبکه نهال؛ از «عروسک‌خونه» تا پخش انیمیشن‌های پرمخاطب
کربلایی احمد از چهره‌های ماندگار رادیو بود
«نغمه‌های پوترا»؛ عنوان ویژه برنامه پخش زنده مسابقات قرآن مالزی در رادیو قرآن
محمود کربلایی احمد پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت
نقش‌آفرینی ویژه رسانه ملی در ترویج انرژی‌های پاک
«ماه عسل» با اکبر عبدی جای «دیوار دفاعی» را می‌گیرد
رکورد شکنی در پوشش بازی‌های آسیایی ناگویا با «دهکده آسیایی» شبکه ورزش
بازسازی روزهای سخت کرونا در سریال «تیم درمان»