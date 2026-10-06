نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ، مجازات مصاحبه با رسانه‌های معاند را تعیین کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) که به صورت مجازی برگزار شد در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۲۲ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۲ این طرح آمده است: مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مقامات از مفاد ماده مستثنا هستند.

برچسب ها: مقابله با نفوذ ، رسانه‌های معاند
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
یعنی غیر اتباع میتوانند مصاحبه کنند این که بدتره
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