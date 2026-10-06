انتخاب ۱۵ نمایشنامه در مرحله رقابت دومین جشنواره هنگام جادویی قزوین

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین علیجانی دبیر دومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی هنگام جادویی ضمن اشاره به نتایج مرحله نخست ارزیابی آثار جشنواره نمایشنامه خوانی هنگام جادویی گفت: هیات بازبین جشنواره پس از بررسی و ارزیابی دقیق ۱۸ اثر ارسالی، ۱۵ نمایشنامه را بدون اولویت برای حضور در مرحله رقابتی و مرحله بعدی جشنواره انتخاب کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تنوع موضوعی آثار ارسالی اضافه کرد: این ۱۵ نمایشنامه، در واقع ۱۵ روایت متفاوت از ایران هستند که تلاش می‌کنند از زوایای مختلف به مسائل انسانی و اجتماعی بپردازند و انتخاب این آثار نشان دهنده پویایی حوزه نمایشنامه در ایران است.

علیجانی بیان کرد: هیات بازبین جشنواره که متشکل از لیلا کلیایی، نسرین عجمی و آزاده کرم‌بخش است، با دقت نظر بالا بر کیفیت ساختاری و محتوایی آثار تمرکز داشته‌اند تا آثار برتر برای ارایه در مراحل بعدی انتخاب شوند.

این مسئول به معرفی آثار منتخب پرداخت و تصریح کرد: آثاری که به مرحله رقابت راه یافته‌اند شامل نمایشنامه Love Me Do اثر محمدمهدی علینژاد؛ ساعت ده شب نوشته مریم نعمتی و ستایش رفیعی، سنگ، کاغذ، قیچی اثر پدرام عطاپور، من زنده‌ام نوشته لیلا رشوندی، زبان تمشک‌های وحشی (گروهی)، برفک (گروهی)، مرگ یزدگرد (گروهی)، چشم‌های بسته از خواب (گروهی)، دو متر در دو متر جنگ (گروهی)، خون پارس اثر سینا نظری، چهارصندوق نوشته صبا نجف‌آبادی، روشنک اثر فاطمه اسلامی، ریشه است، نه زنجیر نوشته مائده حسن‌پور، سهراب‌کشی اثر مهسا رحمان‌نژاد و در نهایت نمایشنامه هیزم نوشته امیرحسین رحیمی مهربان است.

دبیر دومین جشنواره نمایشنامه خوانی هنگام جادویی بیان کرد: دومین دوره این جشنواره با حمایت و همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار می‌شود و شعار ایران، روایتی که هنوز ادامه دارد نیز با هدف بازخوانی هویت و تجربیات انسانی در بستر ادبیات نمایشی انتخاب شده تا نشان دهیم روایت‌های هنری ما همواره در حال تکامل و تداوم هستند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پس از این مرحله، آثار منتخب وارد فرآیند اجرا و ارزیابی نهایی خواهند شد تا در نهایت برترین‌های این جشنواره مشخص شوند.

منبع: ایرنا