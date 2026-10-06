باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مهرداد محمدزاده علمداری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان‌غربی در آیین زنگ عاطفه‌ها که با حضور استاندار برگزار شد، با اشاره به فلسفه وجودی این نهاد گفت: کمیته امداد به عنوان بال عاطفی نظام از ابتدای انقلاب با هدف توانمندسازی نیازمندان و تقویت باورهای اعتقادی و اجتماعی تشکیل شده و اکنون با ارائه بیش از ۱۲۰ خدمت منشأ برکات زیادی در جامعه بوده است.

فعالیت ۸ هزار مرکز نیکوکاری با شعار «از مردم برای مردم»

محمدزاده با تأکید بر مردمی‌سازی خدمات امدادی تصریح کرد: پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر سپردن کار به دست مردم اکنون بیش از ۸ هزار مرکز نیکوکاری در کشور و ۳۳۶ مرکز در آذربایجان‌غربی فعال هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی مراکز تخصصی «پیوند مدارس» افزود: این مراکز با مدیریت خیرین و معلمان، مدارس برخوردار را به مدارس کم‌برخوردار پیوند داده و کمک‌های دانش‌آموزی را با مدیریت دقیق در همان مناطق توزیع می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به توجه ویژه این نهاد به حوزه آموزش، اظهار کرد: دو کمیته تخصصی ویژه در این زمینه فعال شده است؛ نخست، کمیته حمایت از نخبگان که از ۷۵۰ دانش‌آموز نخبه علمی، ورزشی و قرآنی تحت حمایت پشتیبانی می‌کند ودوم کمیته پیشگیری از ترک تحصیل که با پالایش آمار آموزش و پرورش سال گذشته توانست ۹۰ درصد از ۱۸۰۰ دانش‌آموز تارک تحصیل یا بازمانده از تحصیل استان را شناسایی و به چرخه آموزش بازگرداند.

وی با اشاره به رکورد بی‌نظیر فرهنگیان استان در طرح اکرام ایتام گفت: ۸۱ هزار حامی از دانش‌آموزان تحت پوشش ما حمایت می‌کنند که ۶۰ درصد آنان خودِ فرهنگیان، مدیران و معلمان مدارس هستند؛ رکوردی که در سطح کشور کم‌نظیر است.

محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حمایت‌های ویژه استاندار آذربایجان‌غربی تصریح کرد: استاندار با نگاهی راهبردی منابع استانی را برای تأمین اقلام ضروری زندگی مددجویان و جنگ‌زدگان تحت پوشش به میزان ۱۳ میلیارد تومان اختصاص داده و شخصاً ۲ میلیارد تومان نیز در پایگاه جشن عاطفه‌ها برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اهدا کردند.

وی با اشاره به تشکیل «گکمیته تشخیص با محوریت استانداری برای رسیدگی به بیماران نیازمند گفت: در سایه مدیریت محله‌محورِ استاندار محرومیت مناطق بر اساس درصد تحت پوشش احصا می‌شود و خدمات‌رسانی بر همین مبنا صورت می‌گیرد.

محمدزاده با تأکید بر اینکه رئیس کمیته امداد کشور از استاندار آذربایجان‌غربی به عنوان استاندار قرآنی یاد کرده است، عنوان کرد: ایشان اکنون در استان به عنوان استاندار امدادی شناخته می‌شوند که دغدغه‌مندانه به دنبال شناسایی دانش‌آموزان نیازمند غیرتحت‌پوشش است تا شعار هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل فقر از تحصیل باز بماند محقق شود.

مدیرکل کمیته امداد در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی آموزش و پرورش و خیرین در قالب مراکز نیکوکاری عدالت آموزشی برای تمامی دانش‌آموزان استان فراهم گردد.

گفتنی است در پایان با اهدای لوح از خیران تجلیل شد.