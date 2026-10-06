هیئت هواپیمایی کشوری عربستان ادعا کرد در پی هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های نجران و جیزان ۳ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیئت هواپیمایی کشوری عربستان سعودی امروز سه‌شنبه ادعا کرد که در پی هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های نجران و جیزان در شامگاه گذشته، ۳ نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حملات متقابل میان عربستان و نیرو‌های یمنی شامگاه دوشنبه تشدید شد. یمن اعلام کرد در سه عملیات، فرودگاه‌های ریاض، ابها و اهدافی در نجران و جیزان و همچنین یک تاسیسات نفتی آرامکو در رابغ را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

این حملات پس از آن صورت گرفت که حملات هوایی عربستان علیه یمن تشدید شده بود. منابع یمنی از حملات هوایی به مناطق غیرنظامی در صنعا و استان‌های صعده، حجه، تعز و مارب خبر داده‌اند. در همین راستا روز گذشته چند غیرنظامی از جمله زنان به شهادت رسیدند. در مقابل، ائتلاف سعودی ادعا کرد اهداف نظامی و انبار‌های موشکی را هدف قرار داده است.

در همین حال، یمنی‌ها اعلام کردند که حملات آنها به خاک عربستان در واکنش به ده‌ها حمله هوایی و موشکی این کشور به یمن طی ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، حمله به یمن
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