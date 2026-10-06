باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به هشدار‌های هواشناسی و پیش‌بینی فعالیت سامانه‌های بارشی، سازمان عمران شهرداری شیراز اجرای مجموعه‌ای از عملیات عمرانی و اقدامات پیشگیرانه ابلاغ‌شده از سوی مدیریت شهری را در نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب شهر با جدیت دنبال می‌کند.

این اقدامات با هدف آماده‌سازی و ارتقای ایمنی زیرساخت‌های شهری، مدیریت روان‌آب‌های سطحی و کاهش مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید در دستور کار قرار گرفته و ماشین‌آلات و عوامل اجرایی سازمان عمران در نقاط پرخطر و حساس شهر مستقر و مشغول اجرای عملیات هستند.

در شهرک گلستان و محدوده دامنه کوه دراک، عملیات اجرایی احداث حوضچه آرامش و شیب‌شکن مسیل، مطابق طرح‌ها و دستورکار‌های فنی ابلاغ‌شده، در حال انجام است. این عملیات با هدف کنترل و هدایت جریان‌های سطحی و کاهش مخاطرات ناشی از روان‌آب‌های ناشی از بارش‌های شدید اجرا می‌شود.

همزمان در رودخانه خشک (خرم‌رود)، عملیات اجرای دیوار‌های حفاظتی، مقاوم‌سازی و پاکسازی مسیر رودخانه، بر اساس برنامه و دستورکار‌های فنی تعیین‌شده، در حال انجام است تا شرایط لازم برای عبور ایمن‌تر جریان آب در زمان بارندگی فراهم شود.

در ادامه این اقدامات، ماشین‌آلات سازمان عمران در منطقه ۳، محدوده پل امام علی (ع) و همچنین انتهای رودخانه خشک در منطقه ۷ مستقر شده‌اند و عملیات لایروبی، پاکسازی و رفع موانع از مسیر رودخانه نیز در حال انجام است.

این مجموعه عملیات در راستای رویکرد پیشگیرانه مدیریت شهری و با هدف آماده‌سازی شهر پیش از وقوع بارش‌های شدید انجام می‌شود تا ضمن رفع موانع موجود در مسیر جریان آب و اجرای عملیات پیش‌بینی‌شده، مخاطرات احتمالی ناشی از روان‌آب و سیلاب برای شهروندان و معابر شهری به حداقل برسد.

علی‌حسین عباسی، رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز، با تأکید بر ضرورت آمادگی و اقدامات پیشگیرانه در برابر بارش‌های پیش‌رو، اظهار کرد: سازمان عمران شهرداری شیراز با بسیج ظرفیت‌های اجرایی، نیروی انسانی و ماشین‌آلات خود، اجرای عملیات عمرانی ابلاغ‌شده را در نقاط مستعد سیلاب با جدیت دنبال می‌کند. هدف ما این است که با اجرای به‌موقع و دقیق عملیات پیش‌بینی‌شده و رفع موانع موجود در مسیر‌های عبور آب، زمینه کاهش مخاطرات و افزایش ایمنی شهروندان فراهم شود.

او افزود: این اقدامات محدود به یک نقطه از شهر نیست و سازمان عمران متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده از سوی مدیریت شهری، در نقاط مختلفی که احتمال بروز روان‌آب و آب‌گرفتگی وجود دارد، در حال اجرای عملیات است.

عباسی خاطرنشان کرد: افزایش تاب‌آوری کالبدی شهر در برابر مخاطرات طبیعی نیازمند برنامه‌ریزی، اقدامات پیشگیرانه و اجرای به‌موقع عملیات عمرانی است و سازمان عمران شهرداری شیراز نیز در حوزه مأموریت اجرایی خود، با تمام ظرفیت در کنار مدیریت شهری و شهروندان خواهد بود.

گفتنی است، اجرای این پروژه‌های عمرانی که در راستای افزایش تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی است، با هدف آماده‌سازی شهر و تسهیل جریان‌های آبی دنبال می‌شود. سازمان عمران با تکیه بر ظرفیت‌های فنی و اجرایی خود، تلاش دارد ضمن رفع موانع موجود، امنیت و پایداری کالبدی شهر را در فصل بارش حفظ کند.

منبع: شهرداری شیراز