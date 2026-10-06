باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گفته دکتر آرتم ابراهیمیان، متخصص طب سالمندان (ژریاتری)، سازمان جهانی بهداشت پیش‌تر افراد بالای ۶۵ سال را در دسته «سالمندان» طبقه‌بندی می‌کرد. با این حال، این طبقه‌بندی بازنگری شد؛ در سیستم جدید، عنوان «جوان» به افراد تا ۴۵ سال، «میانسال» به افراد تا ۶۰ سال و «سالمند» به افراد بالای ۷۵ سال اطلاق می‌شود. در همین حال، اصطلاح «کهنسال» (یا «سالمند ارشد») برای افراد بالای ۹۰ سال و واژه «صدساله‌ها» (centenarians) برای کسانی که بیش از ۹۰ سال سن دارند، به کار می‌رود.

این پزشک اشاره می‌کند که متخصصان طب سالمندان وضعیت سلامت فرد را نه بر اساس تاریخ تولد، بلکه بر مبنای طیف وسیعی از شاخص‌های فیزیولوژیک ارزیابی می‌کنند. این شاخص‌ها شامل فعالیت بدنی، توانایی انجام امور شخصی (خودمراقبتی)، عملکرد شناختی، وضعیت روانی و عاطفی، عملکرد حسی، سلامت عضلانی-اسکلتی و سبک زندگی است.

او خاطرنشان می‌کند که ممکن است یک بیمار ۶۰ ساله وضعیتی مشابه افراد میانسال داشته باشد، در حالی که فردی ۵۵ ساله ممکن است نیازمند مراقبت‌های تخصصی طب سالمندان باشد. چنین مواردی بسیار رایج است؛ برای مثال، ممکن است فردی ۶۰ ساله فاقد بیماری‌های مزمن بوده و از عملکرد شناختی بالایی برخوردار باشد، در حالی که بیماری ۵۰ ساله ممکن است از مجموعه‌ای پیچیده از بیماری‌های مزمن رنج ببرد.

ابراهیمیان می‌افزاید که هدف از «طول عمر فعال»، حفظ فعالیت‌های جسمی، ذهنی و اجتماعی پس از دوران بازنشستگی است. از دیدگاه پزشکی، مدیریت طول عمر شامل تشخیص زودهنگام عوامل خطرساز نظیر دیابت، پوکی استخوان و فشار خون بالا نیز می‌شود.

منبع: روزنامه ایزوستیا