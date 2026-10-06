شش سوال ملی نمایندگان مجلس از وزرای دولت در صحن علنی امروز اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه رفیعی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) مجلس موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی مجید نصیرپور نماینده سراب از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص تبصره یک قانون بودجه سال جاری

سوال ملی محمد معتمدی‌زاده نماینده سیرجان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی عملکرد مالی، اقتصادی و سیاسی در بدنه و هیات‌ مدیره شرکت‌های صنعتی و معدنی

سوال ملی علی شیرین‌زاد نماینده کرج و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره چگونگی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

سوال ملی علیرضا عباسی نماینده کرج و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور خارجه درباره چگونگی اقدامات وزارت امور خارجه در جهت اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت

سوال ملی محمدرضا رضایی‌کوچی نماینده جهرم از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی واگذاری اراضی مازاد برای اجرای برنامه‌های تولید مسکن دولت

سوال ملی محمدرضا رضایی‌کوچی نماینده جهرم از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم انجام تعهدات وزیر اقتصاد به کمیسیون عمران در اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن