مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: ۱۹ هزار و ۶۰ نفر معادل افزون بر ۲۱ درصد از داوطلبانی که طی نیمه نخست امسال خون خود را اهدا کرده‌اند، بار اولی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سعید اصغریان با اشاره به کاهش آمار اهدای خون در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال و بدون ذکر آمار سال گذشته افزود: ۱۱۰ هزار و ۹۴۳ نفر در این مدت به پایگاه‌های اهدای خون استان خراسان رضوی مراجعه کردند که از این تعداد ۸۹ هزار و ۱۳۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: همچنین از تعداد داوطلبانی که موفق به اهدای خون شدند، ۲۴ هزار و ۹۷ اهداکننده با سابقه و ۴۵ هزار و ۹۶۵ نفر اهداکننده مستمر هستند.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: همچنین از تعداد داوطلبانی که موفق به اهدای خون شدند، پنج هزار و ۹۳۴ نفر معادل ۶.۶۵ درصد زن و ۸۳ هزار و ۱۹۶ نفر مرد هستند.

اصغریان با قدردانی از مشارکت مردم نوع‌دوست استان خراسان رضوی در تأمین خون مورد نیاز بیماران، بر اهمیت تداوم اهدای خون و مشارکت مستمر شهروندان تأکید کرد و افزود: تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی، نیازمند تداوم حضور اهداکنندگان در طول سال است.

وی با بیان این که طبق آمار جهانی از هر سه نفر یک نفر در طول عمرش به خون نیاز پیدا می‌کند، ادامه داد: رسالت حیاتی سازمان انتقال خون، تامین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران به صورت سالم و به هنگام است، وظیفه ای که اگر در آن خللی وارد شود برابر با از دست رفتن جان بیمار خواهد بود.

برچسب ها: اهدای خون ، سازمان انتقال خون
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