باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور بر ضرورت هم‌افزایی سازمان‌های فضایی و نقشه‌برداری برای تولید داده‌های مکانی دقیق، به‌روز و فناورمحور تأکید کرد و گفت: تلفیق داده‌های ماهواره‌ای با اطلاعات ایستگاهی و میدانی، می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای پشتیبانی از نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور ایجاد کند.

اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، در همایش «نقش ماهواره‌های بومی و کاربرد تصاویر ماهواره‌ای در تولید، پایش و به‌روزرسانی اطلاعات مکانی کشور» با اشاره به شتاب تحولات علمی و فناورانه در جهان، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه علمی، تخصصی و راهبردی، بهره‌گیری از فناوری‌های روز، شفاف‌سازی، هم‌افزایی و مشارکت هستیم و این رویکرد باید در برنامه‌های کشور نهادینه شود.

وی با قدردانی از حضور رئیس، معاونان و مدیران سازمان فضایی کشور، افزود: سازمان فضایی کشور و سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان دو مجموعه متولی داده‌های مکانی و فضایی، ظرفیت قابل توجهی برای همکاری مشترک و کمک به نظام برنامه‌ریزی کشور دارند و می‌توانند با تلفیق توانمندی‌ها و داده‌های موجود، پاسخگوی بخشی از نیاز‌های روز کشور در عرصه مدیریت و برنامه‌ریزی باشند.

صیدایی ادامه داد: این همکاری در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک میان دو مجموعه آغاز شده است و هدف آن، تلفیق مجموعه‌ای از داده‌های فضایی، زمینی، ایستگاهی و میدانی برای ارتقای کیفیت داده‌های مورد نیاز نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی کشور است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، مدیریت کلان‌داده‌ها را یکی از پیشران‌های کلیدی توسعه پایدار در جهان دانست و گفت: داده‌های زمینی و فضایی و اطلاعاتی که به‌نوعی با فضا ارتباط دارند، در دنیای امروز نقشی تعیین‌کننده در توسعه پایدار ایفا می‌کنند. داده زمانی می‌تواند منشأ تحول باشد که دقیق، به‌روز، اطمینان‌بخش، برخوردار از فناوری روز و پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد.

وی با اشاره به سابقه حدود هفت دهه‌ای سازمان نقشه‌برداری کشور اظهار کرد: این سازمان از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده است همگام با دانش و فناوری روز حرکت کند و تاکنون حدود ۶ میلیون تصویر دقیق از نقاط مختلف کشور تولید کرده است.

صیدایی افزود: همزمان با ورود فناوری فضایی و ماهواره‌ها به عرصه خدمات عمومی در جهان و ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور نیز تلاش کرده است در سطح ملی و بین‌المللی از این ظرفیت برای توسعه و به‌روزرسانی اطلاعات مکانی بهره بگیرد.

وی با اشاره به اقدامات مشترک انجام‌شده طی یک سال و نیم اخیر میان سازمان نقشه‌برداری و سازمان فضایی کشور گفت: در این مدت، با همکاری تخصصی سازمان فضایی کشور، داده‌های ماهواره «خیام» دریافت و در کنار داده‌های ایستگاهی سازمان نقشه‌برداری، اطلاعات حاصل از عملیات میدانی و ظرفیت تیم‌های تخصصی فعال در حوزه ابرتفکیک‌پذیری (سوپر رزولوشن) قرار گرفته و این مجموعه داده‌ها برای مدل‌سازی و پاسخگویی به نیاز‌های کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور خاطرنشان کرد: در نشست مشترک مدیران دو سازمان که پیش از این همایش برگزار شد، بر ضرورت پشتیبانی، هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های مشترک تأکید شد تا این مسیر با قوت و شتاب بیشتری ادامه یابد.

صیدایی ابراز امیدواری کرد که با تقویت این همکاری‌ها، روند تولید و به‌روزرسانی داده‌های مکانی شتاب بیشتری بگیرد و داده‌هایی شفاف، دقیق، به‌روز و فناورمحور برای پشتیبانی از نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.

وی در پایان از حضور و مشارکت متخصصان و مدیران دو مجموعه قدردانی کرد و گفت: استفاده از اندیشه، دانش و ظرفیت‌های سازمان فضایی کشور و سازمان نقشه‌برداری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های تخصصی و پاسخگویی مؤثرتر به نیاز‌های کشور در حوزه اطلاعات مکانی باشد.