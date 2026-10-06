باشگاه خبرنگاران جوان - سخنرانی اخیر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل و شو‌های تبلیغاتی نمایش دادن گیرنده استارلینک، بار دیگر یک واقعیت مهم را روی میز گذاشت: سامانه اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» مدتی است از یک ابزار فناورانه برای دسترسی به اینترنت، به زیرساختی در خدمت اهداف امنیتی و سیاسی علیه ایران تبدیل شده است.

در همین راستا روز گذشته سید محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این رفتار‌های سیاسی و نمادین مقامات صهیونیستی تأکید کرد که اگر یک فناوری در مسیر اهداف نظامی استفاده شود، ماهیت آن تغییر کرده و به «هدف مشروع نظامی» تبدیل می‌شود. او همچنین از یک موفقیت فنی مهم خبر داد و اعلام کرد ایران برای اولین بار توانسته پایانه‌های استارلینک را در جریان وقایع دی‌ماه سال گذشته به‌طور کامل از کار بیندازد؛ موضوعی که حتی نشریه آمریکایی «فوربس» نیز در آن روز‌ها به آن اذعان کرد.

از پاس‌کاری در سازمان ملل تا اتاق عملیات تل‌آویو

اتفاقات مجمع عمومی سازمان ملل و شو‌های نمادین مقامات رژیم صهیونیستی در نمایش دادن گیرنده استارلینک، تنها ویترین آشکاری از یک سناریوی مفصل‌تر و پیچیده‌تر امنیتی است. مرور گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که مدیریت این پروژه از مدت‌ها قبل در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری تل‌آویو دنبال می‌شده است؛ چنان‌که روزنامه «جروزالم پست» افشا کرد «الموق کوهن»، معاون وزیر در دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، در اوج محدودیت‌های اینترنتی دی‌ماه در تماسی مستقیم با یک سرمایه‌گذار اسرائیلی-آمریکایی، پیگیر آخرین وضعیت عملیاتی پایانه‌های استارلینک در داخل خاک ایران بوده است.

ابعاد این مداخله زمانی روشن‌تر می‌شود که خبرگزاری «رویترز» نیز به نقل از نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین این رژیم، از قاچاق مخفیانه گیرنده‌های استارلینک به داخل کشور برای ایجاد امکان هماهنگی میان هسته‌های آشوب پرده برمی‌دارد. در این میان، اعتراف یکی از لیدر‌های حوادث دی‌ماه مبنی بر اینکه یکی از مشکلات اصلی ما قطع ارتباط بود، چرا که همه تخم‌مرغ‌هایمان را در سبد استارلینک گذاشته بودیم» به‌خوبی میزان اتکا و حساب‌بازکردن طرف‌های غربی-صهیونیستی بر روی این شبکه ماهواره‌ای را به تصویر می‌کشد.

همکاری مثلث کاخ سفید، تل‌آویو و ایلان ماسک

ابعاد این مداخله محدود به رژیم صهیونیستی نبود؛ واشنگتن نیز نقش عمده‌ای در این سناریو ایفا کرد.

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی افشا کرد که دولت آمریکا طی یک ماه، حدود ۶ هزار ترمینال استارلینک را به صورت قاچاق وارد ایران کرده است. به نوشته این روزنامه، انتقال این حجم از تجهیزات حاصل هماهنگی و تصمیم مستقیم میان دونالد ترامپ، ایلان ماسک و برخی مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا بوده است.

بازنشر این گزارش در «تایمز اسرائیل» با این تاکید همراه شد که «این نخستین ورود مستقیم دولت آمریکا به ارسال تجهیزات ارتباطی به داخل ایران است»؛ تحرکی که پیش از آن نیز با پیام‌های علنی سیاسی همراه بود. در جریان جنگ ۱۲روزه، شخصیت‌هایی، چون ریچارد گرنل (فرستاده ویژه ترامپ) و مجریان رسانه‌های آمریکایی علناً از ایلان ماسک خواستند پوشش استارلینک بر فراز ایران را فعال کند و ماسک نیز در پاسخ از روشن بودن پرتو‌ها خبر داد. در همان مقطع، براساس گزارشات معتبر برآورد می‌شد بین ۱۰ تا ۲۰ هزار ترمینال قاچاق در کشور فعال شده باشد.

خنثی‌سازی بزرگ؛ اذعان رسانه‌های غربی به شکست پروژه

با وجود هزینه‌کرد‌های سنگین، ورود قاچاق هزاران دستگاه و پشتیبانی مستقیم سیاسی و مالی واشنگتن و تل‌آویو، این سناریوی پیچیده با یک غافلگیری بزرگ مواجه شد؛ تا جایی که نشریه معتبر فوربس در گزارشی صریح اعتراف کرد که «ایران نخستین کشوری است که توانسته خدمات‌دهی استارلینک را از کار بیندازد و دسترسی‌های این شبکه ماهواره‌ای را تا این میزان مختل کند.»

بنابراین افشاگری‌های پیاپی در رسانه‌های غربی اثبات می‌کند سامانه استارلینک از یک بستر ارتباطی ساده خارج شده و به ابزاری عملیاتی در معادلات امنیتی خاورمیانه تبدیل شده است. با این حال، خنثی‌سازی فنی و موفقیت‌آمیز این شبکه نشان داد موازنه قدرت در عرصه فناوری‌های پیشرفته ماهواره‌ای دستخوش تغییر شده و ابزار‌های مداخله‌جویانه بیرونی، در برابر راهکار‌های هوشمند بومی توان رقابت ندارند.

منبع: فارس