نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی از صدور دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تسریع در روند ترخیص تجهیزات پزشکی و اقلام ضروری مورد نیاز بیماران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن بررسی چالش‌های موجود در زنجیره تأمین سلامت، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی برای ورود تجهیزات سرمایه‌ای پزشکی تأکید کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، با استناد به «ماده ۷ قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران»، خواستار اجرای کامل معافیت‌های قانونی برای تجهیزات پزشکی وارداتی شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت تأمین به‌موقع تجهیزات پیشرفته در مراکز درمانی، هرگونه تعلل در فرآیندهای اداری و گمرکی می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های درمانی برای بیماران و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی در نظام سلامت شود.

در ادامه این دیدار، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تبیین رویکردهای دولت برای حمایت از حوزه سلامت و رفع موانع پیش‌روی تأمین کالاهای اساسی، دستورات لازم را جهت تسریع در فرآیند ترخیص کالاها و تجهیزات پزشکی مطابق با اولویت‌های اعلامی از سوی هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی صادر و به مبادی مربوطه ابلاغ کرد.

این اقدام در راستای پیگیری‌های نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع انسداد در مسیر تأمین نیازهای درمانی کشور صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این دستور، روند ورود تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای به کشور تسریع شده و بخش قابل توجهی از مشکلات مراکز درمانی در دسترسی به فناوری‌های نوین درمانی رفع گردد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد : روند اجرای این دستورات و فرآیند ترخیص تجهیزات را تا حصول نتیجه نهایی و استقرار در مراکز درمانی رصد خواهد کرد.