باشگاه خبرنگاران جوان - مؤسسه تایمز، رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی ۲۰۲۷ را منتشر کرد. در این رتبه‌بندی که ۲ هزار و ۲۹۷ مؤسسه از ۱۱۸ کشور را در بر می‌گیرد، دانشگاه تهران در بازه جهانی ۴۵۰–۴۰۱ قرار گرفت.

علاوه بر دانشگاه تهران، در این بازه رتبه‌ای، دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران و علوم پزشکی کرمانشاه نیز حضور دارند.

در این رتبه‌بندی، دانشگاه آکسفورد برای یازدهمین سال متوالی رتبه یک جهان را کسب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین برای نخستین بار، قاره آسیا از قاره اروپا پیشی گرفت و سه دانشگاه آسیایی در جمع ۱۵ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. از جمله دانشگاه شین‌هوا چین به رتبه ۱۱ جهان صعود کرده و از مؤسسه تکنولوژی زوریخ سوئیس (ETH) پیشی گرفته است و دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) نیز به رتبه ۱۵ ارتقا یافته است.

گفتنی است نظام رتبه‌بندی تایمز، عملکرد دانشگاه‌ها را بر اساس ۱۷ شاخص در پنج گروه اصلی ارزیابی می‌کند: آموزش با وزن ۲۹.۵ درصد، محیط پژوهش با وزن ۲۹ درصد، کیفیت پژوهش با وزن ۳۰ درصد، ارتباط با صنعت با وزن ۴ درصد و شهرت بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد. بخشی از داده‌های این نظام، از بانک‌های اطلاعات علمی معتبر بین‌المللی استخراج می‌شود و مؤسسه تایمز برای سنجش شاخص شهرت علمی، از استادان و پژوهشگران مطرح جهان نظرسنجی نیز می‌کند.