 روابط عمومی اطلاعات سیستان و بلوچستان از انهدام ۳ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل اطلاعات سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد: این سه هسته در شهرستان‌های ایرانشهر، سرباز، سراوان و زاهدان و با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان هرمزگان، در شهرستان قشم آن استان، شناسایی و قبل از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی منهدم شدند.

۲ نفر از این تروریست‌ها در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیده و ۱۰ نفر دیگر از اعضای تیم‌های تروریستی وارداتی دستگیر شدند.

این تروریست‌ها دوره‌های آموزش های نظامی، بمب‌گذاری و ترور را در خارج از کشور گذرانده و با قصد تخریب و ایجاد ناامنی وارد ایران شده و در خانه‌های تیمی مستقر بودند اما با کمک گزارش‌های مردمی و همکاری فرماندهی انتظامی و سپاه استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند.

از تروریست‌های دستگیر شده مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط شده است. ‌

همچنین در ادامه سلسله اقدامات مستمر و هدفمند اطلاعاتی در ضربه به باندهای شرارت، سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق شدند دو باند سازمان یافته‌ی شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی را متلاشی و ۵ شرور مسلح را به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات مربوطه دستگیر کنند.

برچسب ها: اطلاعات ، گروهک تروریستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
این جنایتکاران سلاح و مهمات را برای آدم کشتن تهیه کرده اند . حالا که نیرو های امنیتی خداوند متعال نگهدارشان باشد موفق شده اند بازداشتشان بکنند پس در سریعترین زمان ممکن معدومشان بکنید.
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۳ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب‌شرق منهدم شدند
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