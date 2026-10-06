باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات آسیایی امروز سه‌شنبه کاهش یافت؛ این در حالی است که قیمت‌ها پیش‌تر افزایش یافته بود. بازار‌ها همچنان در حال ارزیابی قدرت صادرات نفت خام از غرب آسیا در برابر نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه به دلیل تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه هستند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت «اویل پرایس» برنت ۰.۷۵ درصد کاهش یافت و به ۹۹.۵۷ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۱.۲ درصد کاهش، ۸۸.۳۷ دلار در هر بشکه معامله شد.

«پریانکا ساچدوا»، رئیس بخش تحقیقات بازار در شرکت «فیلیپ نوا»، گفت داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد صادرات نفت خام از منطقه در چند روز از اواخر سپتامبر عملا از سطح پیش از جنگ نیز فراتر رفته است. به ادعای او، استفاده از مسیر‌های جایگزین و تغییرات لجستیکی به تولیدکنندگان اجازه داده است با وجود اختلالات پیرامون تنگه هرمز، جریان عرضه را حفظ کنند.

ساچدوا افزود که این وضعیت به معنای بازگشت کامل عرضه به شرایط عادی نیست و گفت: «با این حال، منطقی نیست این وضعیت را بازگشت کامل شرایط عرضه به حالت عادی تلقی کنیم؛ زیرا حملات به نفتکش‌ها در منطقه تنگه هرمز از سر گرفته شده و شمار حوادث در روز‌های اخیر افزایش یافته است.»

او همچنین گفت هزینه حمل محموله‌های نفتی، بیمه، مسیر‌های کشتیرانی و ریسک‌های امنیتی مرتبط با آنها همچنان بالا است.

در تلاش برای کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه، کشور‌های گروه هفت (G۷) روز جمعه توافق کردند ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر اضطراری خود برداشت کنند. این کشور‌ها همچنین تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، متعهد شدند محدودیتی برای صادرات انرژی اعمال نکنند.

با این حال، حملات یمن به تاسیسات انرژی در عربستان سعودی همچنان نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال گسترده‌تر در عرضه نفت از سوی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت منطقه را افزایش داده است؛ این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات میان آمریکا و ایران با بن‌بست مواجه شده است.

«ویوک دهار»، تحلیلگر بانک «کامن‌ولث استرالیا»، نیز گفت کاهش ذخایر نفت و عوامل دیگر بازار باعث شده معامله‌گران نسبت به تداوم قیمت‌های پایین نفت تردید داشته باشند.

منبع: الجزیره