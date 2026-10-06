باشگاه خبرنگاران جوان - در این کنگره که با هدف ترسیم چشم‌اندازهای نوین در جراحی مغز و اعصاب، رفع موانع فناوری، ارائه آخرین دستاوردها و تجربه‌های ارزشمند و تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی گشایش یافت نزدیک ۴۰۰ نفر از استادان، پژوهشگران و جراحان مغز و اعصاب ایران و کشور تاجیکستان و ازبکستان حضور دارند ضمن اینکه جراحان مغز و اعصاب کشور افغانستان قرارست فردا (چهارشنبه) در این کنگره حضور داشته باشند.

۱۶۰ مقاله از استادان، پژوهشگران و جراحان مغز و اعصاب داخل کشور به این کنگره ارسال شد که پس از داوری حدود ۸۰ مقاله تخصصی به صورت شفاهی و نزدیک ۷۰ مورد نیز به شیوه پوستر ارائه می‌شود.

حوزه‌های تخصصی جراحی اعصاب شامل اعصاب محیطی، قاعده جمجمه، صرع و جراحی عملکرد، اعصاب کودکان، آموزش و پژوهش در جراحی اعصاب، تومورهای مغزی و نوروانکولوژی، ضایعات عروقی مغز، جراحی درد، ستون فقرات، نوروتروما و جراحی کم تهاجی از جمله محورهای علمی این کنگره است.

این کنگره با حضور برجسته‌ترین استادان، پژوهشگران و متخصصان حوزه مغز و اعصاب ایران تا ۱۶ مهر (پنجشنبه) هفته جاری در گیلان ادامه دارد؛ رشته جراحی مغز و اعصاب از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه‌اندازی شد و حدود ۳۵ جراح مغز و اعصاب در استان فعال است.

در حاشیه کنگره بین المللی و میان دوره‌ای جراحان مغز و اعصاب ایران نمایشگاه تجهیزات پزشکی دایر شد.

کنگره بین‌المللی جراحان مغز و اعصاب، نخستین‌بار سال ۱۳۷۶ با حضور پروفسور مجید سمیعی و ۲۰ نفر از جراحان بین‌المللی این رشته در زیباکنار رشت و در سال ۱۳۸۹ توسط جراحان مغز و اعصاب گیلان در هتل رامسر با حضور جراحان مغز و اعصاب داخلی و خارجی برگزار شد و امسال، رشت پس از حدود ۴۰ سال برای دومین بار میزبان این رویداد مهم است.

منبع: ایرنا