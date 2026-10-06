باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدباقر حسینی خامنه‌ای با وجود شهادت پدربزرگ و مادر در حمله موشکی آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری، توانست رتبه‌ای بسیار درخشان در کنکور امسال به دست بیاورد. او در مدرسه فرهنگ به مدیریت خانواده حداد عادل و زیر نظر مستقیم دایی خود فریدالدین حداد عادل مشغول درس خواندن و آمادگی برای کنکور بود.

در جریان حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفندماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب و عروس بزرگوار ایشان به شهادت رسیدند.

(عکس خبر مربوط به راهپیمایی روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۵ است که حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای همراه فرزندان خود در آن شرکت کرده بود.)

منبع: اطلاعات آنلاین