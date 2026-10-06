سیدمحمدباقر حسینی خامنه‌ای، فرزند رهبر معظم انقلاب، در کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال ۱۴۰۵ رتبه ۱۰۶ را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدباقر حسینی خامنه‌ای با وجود شهادت پدربزرگ و مادر در حمله موشکی آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری، توانست رتبه‌ای بسیار درخشان در کنکور امسال به دست بیاورد. او در مدرسه فرهنگ به مدیریت خانواده حداد عادل و زیر نظر مستقیم دایی خود فریدالدین حداد عادل مشغول درس خواندن و آمادگی برای کنکور بود.

در جریان حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفندماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب و عروس بزرگوار ایشان به شهادت رسیدند.

(عکس خبر مربوط به راهپیمایی روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۵ است که حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای همراه فرزندان خود در آن شرکت کرده بود.)

منبع: اطلاعات آنلاین

برچسب ها: رهبر انقلاب ، کنکور سراسری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
امیر مسعود پورمحمدی
۱۴:۰۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
ماشاالله
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
ماشالله خدا عاقبت بخیر ویژه بدهد به پسر رهبر عزیرمان
۴
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
خدا پشتیبانش باشد
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
خدا بهشون صبر بده

واقعا سخته
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
ماشاءالله بهش بعد از این همه درد و مصیبت از دست دادن و مادر و پدربزرگ بازم خیلی خوب بوده
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