باشگاه خبرنگاران جوان- مصطفی شیرالی مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز بر تشدید نظارت‌ها بر انبارها و برخورد قاطع با متخلفانی که سلامت و اعتماد عمومی را هدف قرار داده‌اند، تأکید کرد.

‌وی با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: با رصد دقیق بازرسان و همکاری دستگاه قضایی، محموله‌های برنجی که با برچسب‌های دروغین محلی و شیرازی قصد فریب خریداران را داشتند، شناسایی و پیش از توزیع گسترده توقیف شدند.

‌ مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز در خصوص اهمیت این برخورد تصریح کرد: اولویت اصلی، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و حمایت از برندهای واقعی محصولات منطقه است؛ از این‌رو از شهروندان درخواست می‌شود محصولات کشاورزی را تنها از مراکز معتبر تهیه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

‌شیرالی با تأکید بر استمرار این روند خاطرنشان کرد: هماهنگی با شبکه قضایی و دستگاه‌های نظارتی برای پاکسازی بازار از کالاهای غیراستاندارد با جدیت ادامه خواهد داشت تا امنیت غذایی شهروندان تضمین شود.

‌وی گفت: هدف از اجرای این طرح، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، حمایت از تولیدکنندگان و برندهای واقعی محصولات منطقه و جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد در بازار اعلام شده است.

منبع: جهادکشاورزی خوزستان