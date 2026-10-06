شبکه نهال همزمان با فرارسیدن هفته ملی کودک، با تدارک ویژه‌برنامه‌های شاد و پخش فیلم‌های سینمایی جذاب، مهمان خانه‌های مخاطبان خردسال و کودک خود می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نهال هم‌راستا با برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، ویژه‌برنامه محبوب «عروسک‌خونه» را با حال‌وهوایی متفاوت روانه آنتن می‌کند.

این برنامه که با حضور شخصیت‌های محبوب «گلی»، «گودرز» و «بمون‌خان» اجرا می‌شود، فضایی شاد و سرگرم‌کننده را برای کودکان فراهم می‌آورد. «عروسک‌خونه» به تهیه‌کنندگی علی خواجه و اجرای فاطمه امینی، از یکشنبه تا چهارشنبه، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نهال پخش خواهد شد.

علاوه بر این ویژه‌برنامه، شبکه نهال برای پایان هفته نیز باکس سینمایی ویژه‌ای را در جدول پخش خود گنجانده است: پنج‌شنبه ۱۶ مهر انیمیشن پرطرفدار «پاندای کونگ‌فوکار ۴» و جمعه ۱۷ مهر فیلم سینمایی جذاب و جدید «یولی و سه‌پهلوان»، را ساعت ۱۴ پخش می‌کند.

داستان «یولی و سه‌پهلوان» پیرامون امپراتوری است که ناگهان تصمیم می‌گیرد جانشین خود را انتخاب کند. او خواهرزاده‌اش «زاباوا» را برای این جایگاه برمی‌گزیند؛ اما برخی اطرافیان با نقشه‌ای پیچیده سعی دارند با واداشتن زاباوا به ازدواج با پسر خود، قدرت را قبضه کنند. در این میان، زاباوا که به همراه همسرش «المیشا» در شهر دیگری مشغول تحصیل است، درگیر ماجرا می‌شود. سه قهرمان نام‌آشنای داستان به همراه «یولی» (اسب وفادار و سخنگوی شاهزاده)، راهی ماموریتی سرنوشت‌ساز می‌شوند تا ضمن خنثی‌کردن نقشه‌ها، زمینه بازگشت امن زاباوا به خانه را فراهم کنند.

شبکه نهال با این تغییرات در جدول پخش، تلاش می‌کند تا هفته ملی کودک که از چهارشنبه ۱۵ مهر تا سه شنبه ۲۱ مهر است را به تجربه‌ای به‌یادماندنی و مفرح برای مخاطبان خود تبدیل کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما

برچسب ها: هفته ملی کودک ، انیمیشن
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