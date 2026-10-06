باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - از چشمه‌هایی که از دل صخره‌ها می‌جوشند تا پرندگانی که در مسیر مهاجرت، تالاب‌ها و دشت‌های لرستان را برای استراحت و ادامه سفر خود انتخاب می‌کنند.در میان این جلوه‌های ارزشمند، منطقه صید و شکار ممنوع تالاب دالان بروجرد یکی از زیست‌بوم‌هایی است که می‌تواند تصویری زیبا از همزیستی آب، گیاه، پرنده و انسان را به نمایش بگذارد. این روز‌ها حضور یکی از پرندگان زیبا و چشم‌نواز، جلوه‌ای دیگر به این طبیعت بخشیده است؛ زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops persicus.

زنبورخوار گلوخرمایی از آن پرندگانی است که تماشای آن برای هر دوستدار طبیعت لذت‌بخش است. رنگ‌آمیزی زیبا، اندام ظریف، پرواز سریع و چابک و شیوه خاص شکار حشرات، این پرنده را به یکی از جلوه‌های جذاب دنیای پرندگان تبدیل کرده است. حضور چنین پرنده‌ای در تالاب دالان، تنها یک اتفاق زیبا برای علاقه‌مندان پرنده‌نگری نیست؛ بلکه یادآور ارزش زیستگاه‌های طبیعی لرستان و ضرورت حفاظت از آنهاست.

تالاب‌ها در نگاه نخست شاید تنها پهنه‌ای از آب و نیزار به نظر برسند، اما در واقع یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های حیات هستند. پرندگان در آنها غذا پیدا می‌کنند، استراحت می‌کنند، به تولیدمثل می‌پردازند و در مسیر مهاجرت، برای ادامه سفر انرژی می‌گیرند. هر پرنده‌ای که در چنین زیستگاهی دیده می‌شود، بخشی از یک چرخه بزرگ و شگفت‌انگیز طبیعت است.

زنبورخوار گلوخرمایی نیز با حضور خود در آسمان و پیرامون تالاب، بخشی از همین داستان را روایت می‌کند؛ داستانی که در آن طبیعت بدون هیاهو، نظم و زیبایی خود را به نمایش می‌گذارد. کافی است اندکی آرام بایستیم و به اطراف نگاه کنیم؛ گاهی یک پرنده کوچک می‌تواند ما را متوجه ارزش یک تالاب بزرگ کند.

دالان بروجرد، تنها یک نام روی نقشه نیست؛ زیستگاهی است که می‌تواند میزبان گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی باشد. چنین مناطقی سرمایه‌های طبیعی یک سرزمین‌اند و حفاظت از آنها، در حقیقت حفاظت از آینده طبیعت و نسل‌های بعدی است.

امروز که زنبورخوار گلوخرمایی میهمان این منطقه شده است، می‌توان این حضور را بهانه‌ای برای دوباره دیدن زیبایی‌های لرستان دانست؛ لرستانی که در هر فصل، چهره‌ای تازه از خود نشان می‌دهد. گاهی با شکوفه‌های بهاری، گاهی با رودخانه‌های خروشان، گاهی با رنگ‌های پاییزی جنگل‌ها و گاهی با پرنده‌ای زیبا که در سکوت تالاب، لحظه‌ای بر شاخه‌ای می‌نشیند.

طبیعت، مجموعه‌ای از همین لحظه‌های کوچک و بزرگ است.

پرواز یک پرنده بر فراز تالاب، صدای آب، حرکت نی‌ها در باد، انعکاس آسمان در سطح آب و حضور حیات در گوشه‌وکنار یک زیستگاه، همه بخشی از میراث طبیعی لرستان هستند. میراثی که اگر قدر آن را بدانیم، می‌تواند سال‌ها و نسل‌ها همچنان پابرجا بماند.

حضور زنبورخوار گلوخرمایی در تالاب دالان بروجرد، فرصتی است برای اینکه بیش از گذشته به اهمیت مناطق امن برای حیات‌وحش توجه کنیم. مناطق صید و شکار ممنوع، تنها محدوده‌هایی با یک عنوان اداری نیستند؛ آنها پناهگاه‌هایی برای ادامه زندگی‌اند. هرچه امنیت این زیستگاه‌ها بیشتر باشد، شانس حضور و ماندگاری گونه‌های ارزشمند نیز افزایش خواهد یافت.

شاید روزی که این پرنده کوچک از تالاب دالان عبور کند و به مسیر خود ادامه دهد، تنها تصویری از آن در ذهن و دوربین طبیعت‌دوستان باقی بماند؛ اما همین حضور کوتاه نیز می‌تواند پیام بزرگی داشته باشد: طبیعت هنوز زنده است و تا زمانی که از آن مراقبت کنیم، زیبایی‌هایش ادامه خواهند داشت.

بیاییم لرستان را نه فقط با کوه‌های بلند و آبشار‌های مشهورش، بلکه با تالاب‌ها، پرندگان، گیاهان و زیستگاه‌های ارزشمندش نیز بشناسیم.

زنبورخوار گلوخرمایی، میهمان این روز‌های تالاب دالان بروجرد؛ پرنده‌ای کوچک در پهنه‌ای بزرگ از زیبایی‌های طبیعت لرستان؛ و چه زیباست سرزمینی که در آن، برای دیدن شگفتی‌های طبیعت، کافی است کمی مکث کنیم، چشم بدوزیم و اجازه دهیم طبیعت خودش داستانش را برایمان روایت کند.