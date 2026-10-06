پزشکیان: حامل پیام برادری، دوستی و وحدت باشید

رئیس‌جمهور در آیین معارفه و بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی، یونان، ایتالیا، اوگاندا و سنگال با تأکید بر دفاع از منافع ملی و گسترش روابط چندجانبه، خطاب به آنان گفت: حامل پیام برادری، دوستی و وحدت باشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در جریان مراسم بدرقه و معارفه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های امارات متحده عربی، یونان، ایتالیا، اوگاندا و سنگال ضمن آرزوی موفقیت در انجام امور مأموریت‌های محوله و گسترش تعاملات همه‌جانبه با کشور‌های مذکور، گفت: امیدوارم سفر خوبی در پیش داشته باشید و مأموریت‌های خود را به درستی در مسیر دفاع از منافع ملی و گسترش مراودات چندجانبه و به طور خاص اقتصادی انجام بدهید.

وی با تأکید بر تعمیق ارتباطات فرهنگی و چندجانبه با همسایگان و سایر کشور‌ها این مأموریت را به سفرا ابلاغ کرد تا محیط را برای تقویت روابط چندجانبه و توسعه مراودات علمی فرهنگی اقتصادی ورزشی و هنری فراهم کنند.

چنانچه همکاری‌های ما با سایر کشور‌های منطقه و همسایگان تقویت شود می‌توانیم مجلس مشترک اسلامی داشته باشیم که عامل پیشرفت و توسعه جامعه اسلامی خواهد شد همچنین امنیت را در منطقه فراهم خواهد کرد.

رئیس‌جمهور با قرائت بخشی از آیات قرآن و با اشاره به برخی از روایات بر ضرورت دوستی و همگرایی اسلامی تأکید کرد و گفت: تمامی کشور‌ها باید در جهت تقویت دوستی و پرهیز از تنش و دعوا تلاش کنند، زیرا براساس آیات و روایات همه ما کشور‌های مسلمان و همسایگان امت و ید واحده هستیم؛ بنابراین شما عزیزان حامل پیام برادری، دوستی و وحدت باشید. چنانچه همکاری‌های ما با سایر کشور‌های منطقه و همسایگان تقویت شود می‌توانیم مجلس مشترک اسلامی داشته باشیم که عامل پیشرفت و توسعه جامعه اسلامی خواهد شد همچنین امنیت را در منطقه فراهم خواهد کرد.

پزشکیان وجود وحدت و انسجام اسلامی را ضرورتی انکارناپذیر در برابر دشمنی‌های رژیم صهیونیستی برشمرد و تصریح کرد: ضرورت دارد از دعوا‌های مذهبی و دینی پرهیز کنیم و انسجام اسلامی را در منطقه گسترش دهیم. حرکت در مسیر دستورات الهی سبب می‌شود تا هیچگاه اسرائیل جرأت نکند تا به کشور‌های اسلامی چشم طمع داشته باشد و به آنها حمله کند. منطقه ما مملو از ثروت و سرمایه است باید به یکدیگر کمک کنیم تا همه در تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی اقتصادی پیشرفت کنیم.

وی دوری از منیت را پیش‌نیاز وحدت و انسجام میان کشور‌های اسلامی و منطقه برشمرد و گفت: تمامی پیروان ادیان ابراهیمی بر اساس آیات قرآن به نوعی مسلمان هستند. همه باید رنگ خدایی بگیریم و خداگونه باشیم و در مسیر درست گام برداریم. در این بین رایزنان فرهنگی باید انتقال‌دهنده فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی باشند و در پی خدمت به مردم جامعه هدف قرار بگیرند.

در بخشی از این مراسم آقایان حمیدرضا دهقانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی، محمود حیدری سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در یونان، علی‌اکبر رضایی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، رضا نوریان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا و حمید مرادخانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سنگال معرفی شدند.

همچنین هر یک از سفیران در سخنانی به تشریح و تبیین راهبرد و مأموریت خود در کشور‌های موردنظر در راستای گسترش روابط چندجانبه و توسعه همکاری‌ها پرداختند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، سفرای ایران
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