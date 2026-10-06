باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان ایلام با قدردانی از نگاه استاندار و مسئولان استان به مسائل محیط زیستی اظهار کرد: وجود زیستگاه‌های ارزشمند در کنار مدیرانی که نسبت به مسائل محیط زیست اشراف و توجه ویژه دارند، فرصت مغتنمی برای استان ایجاد کرده است.

وی افزود: باید با استفاده از این ظرفیت، برنامه‌های مشارکتی در حوزه محیط زیست تدوین و اجرا شود تا ضمن حفاظت مطلوب از منابع طبیعی و زیستگاه‌ها، زمینه تحقق توسعه پایدار در استان نیز فراهم شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همکاری محیط‌بانان و نیرو‌های مرزبانی در مناطق مرزی استان ایلام گفت: امروز شاهد همکاری تنگاتنگ و مثال‌زدنی میان محیط زیست و نیرو‌های مرزی هستیم که این همکاری نقش مهمی در تأمین امنیت زیستگاه‌ها و حفاظت از تنوع زیستی دارد.

انصاری با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: امنیتی که در کشور و در مرز‌ها وجود دارد، مرهون تلاش فرماندهان، مرزبانان و نیرو‌های فراجا است و همکاری میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به حفاظت بهتر از طبیعت و افزایش جمعیت گونه‌های جانوری کمک کند.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوره اخیر گفت: دولت چهاردهم تلاش کرده است خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود و در حوزه محیط زیست نیز با وجود مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و شرایط ناشی از جنگ، حتی برای لحظه‌ای حفاظت از مناطق و زیستگاه‌ها متوقف نشد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، در پی انفجار مخازن سوخت و ایجاد آلودگی‌های نفتی در برخی مناطق و اکوسیستم‌های حساس، کارشناسان و نیرو‌های سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه حفاظت، پاکسازی، احیای زیستگاه‌ها و مستندسازی خسارات اقدامات لازم را انجام دادند.

انصاری با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه گفت: ایران عضو حدود ۲۰ کنوانسیون بین‌المللی محیط زیستی است و در جریان جنگ ۱۲ روزه، پیگیری‌های مکتوب متعددی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نهاد‌های محیط زیستی این سازمان انجام شد.

وی افزود: مستندسازی خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ نیز در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این موضوع در سطح بین‌المللی مطالبه‌گری شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر توجه ویژه به جنگل‌های بلوط استان ایلام تأکید کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری‌های لازم برای حمایت از اقدامات مرتبط با حفاظت و احیای جنگل‌های بلوط را انجام خواهد داد.

انصاری با اشاره به ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی استان ایلام اظهار کرد: حدود ۵۱ تشکل در حوزه محیط زیست استان فعال هستند که باید این ظرفیت را به عنوان یک فرصت برای مطالبه‌گری، کنشگری و مشارکت در حفاظت و احیای محیط زیست مورد استفاده قرار داد.

وی توسعه گردشگری مسئولانه را یکی دیگر از ظرفیت‌های استان ایلام دانست و گفت: توسعه گردشگری مسئولانه می‌تواند در کنار حفاظت از محیط زیست، به توسعه پایدار استان کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست تنها توسط سازمان حفاظت محیط زیست محقق نمی‌شود و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، پیمانکاران، منابع طبیعی، صنایع و بخش‌های مختلف است.

انصاری خاطرنشان کرد: با راهبری استانداری و همکاری دستگاه‌های مختلف می‌توان هم مسیر توسعه استان را ادامه داد و هم حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک حق بین‌نسلی و سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده دنبال کرد.