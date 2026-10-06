سیدمناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، با حضور در مجموعه ورزشی آزادی، از روند اجرای پروژه‌های عمرانی و وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مناف هاشمی در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف مجموعه ورزشی آزادی دیدن کرد و آخرین وضعیت احداث استخر مجموعه و روند پیشرفت عملیات بازسازی و بهسازی ورزشگاه یکصد هزارنفری آزادی را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، اعوانی حسابرس هیأت دوم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کل کشور، سیدمحمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، هومن مشعشعی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و چراغی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان را همراهی کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی مجموعه ورزشی آزادی و روند اجرای اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: سید مناف هاشمی ، ورزشگاه آزادی تهران
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