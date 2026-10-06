باشگاه خبرنگاران جوان- مناف هاشمی در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف مجموعه ورزشی آزادی دیدن کرد و آخرین وضعیت احداث استخر مجموعه و روند پیشرفت عملیات بازسازی و بهسازی ورزشگاه یکصد هزارنفری آزادی را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، اعوانی حسابرس هیأت دوم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کل کشور، سیدمحمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، هومن مشعشعی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و چراغی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان را همراهی کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی مجموعه ورزشی آزادی و روند اجرای اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.