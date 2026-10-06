باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

پوریا زراعی محمودآبادی، رتبه سوم کنکور سراسری در رشته علوم انسانی، از مسیر موفقیت و تلاش‌های خود برای کسب این رتبه می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای یزد به خانه پوریا زراعی محمودآبادی رفته تا از پشت صحنه این موفقیت و شیوه مطالعه و برنامه‌ریزی او برای کنکور گزارشی تهیه کند.

 

مطالب مرتبط
پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
young journalists club

شهید سجاد ذبیحی، جهادگر علم و امنیت + فیلم

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
young journalists club

والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
young journalists club

روایت لحظه‌های ناب خبر قبولی نفرات برتر کنکور سراسری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم
۵۰۳

احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
۴۶۰

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
۳۶۵

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
۳۲۴

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم
۳۰۹

مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha