پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06cc\u0632\u062f \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u067e\u0648\u0631\u06cc\u0627 \u0632\u0631\u0627\u0639\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f\u0622\u0628\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u0634\u062a \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0648 \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0647 \u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0627\u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0646\u06a9\u0648\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n