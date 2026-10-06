معاون نظام پرداخت و فناوری نوین بانک مرکزی، با تشریح مزیت‌های سامانه حسام گفت: این سامانه با فراهم کردن امکان مشاهده و مدیریت غیرحضوری حساب‌های بانکی، شناسایی حساب‌های افتتاح‌شده بدون اطلاع افراد، کاهش حساب‌های مازاد و تقویت احراز هویت، می‌تواند به افزایش شفافیت مالی، ارتقای حکمرانی ریال و مقابله مؤثرتر با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود پشم‌چی، معاون نظام پرداخت و فناوری نوین بانک مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مزیت‌های سامانه حسام اظهار کرد: اگر بخواهیم مزیت‌های سامانه حسام را بیان کنیم، می‌توان آن را در سه بخش شامل مردم و مشتریان نظام بانکی، شبکه بانکی و بانک مرکزی و حاکمیت مورد بررسی قرار داد.

او افزود: در مورد مردم و مشتریان سیستم بانکی، بدون اینکه نیاز به حضور فیزیکی در شعب بانک‌ها باشد، این امکان برای مردم فراهم می‌شود که فهرست حساب‌هایی را که در شبکه بانکی به نام آنها افتتاح شده است، به صورت غیرحضوری مشاهده کنند و این حساب‌ها را مدیریت کنند از این رهگذر، حساب‌هایی که ممکن است به هر دلیلی بدون اطلاع افراد افتتاح شده باشد، برای آنها مشخص می‌شود و می‌توانند از وجود این حساب‌ها مطلع شده و اقدامات لازم را در ارتباط با آنها انجام دهند.

معاون نظام پرداخت و فناوری نوین بانک مرکزی گفت: در مورد شبکه بانکی نیز یک احراز هویت مجدد روی حساب انجام می‌شود و از طرف دیگر، کاهش تعداد حساب‌ها نیز کمک خواهد کرد تا بار پردازشی و عملیاتی موجود، به هر حال مدیریت شده و کاهش پیدا کند.

او در ادامه درباره مزایای سامانه حسام برای بانک مرکزی و حاکمیت بیان کرد: مدیریت این حساب‌های مازاد باعث می‌شود در موضوع شفافیت و هویت مالی و ارتقای حکمرانی ریال و مبارزه با پولشویی، گام‌های بسیار ارزشمندی برداشته شود؛  همچنین حساب‌های اجاره‌ای می‌تواند به نحو مؤثرتری مدیریت شود و مشکلات مرتبط با آن نیز، ان‌شاءالله، حل شود.

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برچسب ها: بانک‌مرکزی ، کارت به کارت
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در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان:
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
فقط چرت و پرت!!!
اگر کسی توانست براحتی وارد آن شود و حساب‌های خود را ببیند و انهایی که نمی خواهد حذف کند بقول معروف بیاید و جایزه بگیرد!!!
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