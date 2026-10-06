باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون اجتماعی انتظامی لرستان با اشاره به نقش شهدای نیروی انتظامی در برقراری امنیت، گفت: ۵۳۱ شهید انتظامی استان لرستان برای حفظ امنیت و آرامش مردم جان خود را فدا کرده‌اند.

وی افزود: امنیتی که امروز مردم در خیابان، بازار، مدرسه، محل کار و محله خود احساس می‌کنند، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و فداکاری شهدایی است که برای دفاع از مردم و کشور جان خود را تقدیم کردند.

احمدی خاطرنشان کرد: کارکنان انتظامی در سخت‌ترین شرایط نیز خود را خدمتگزار مردم می‌دانند و تلاش می‌کنند امنیت و آرامش شهروندان بدون وقفه ادامه داشته باشد.

اجرای بیش از ۵۵ برنامه در هفته انتظامی لرستان

معاون اجتماعی انتظامی استان لرستان همچنین از اجرای بیش از ۵۵ برنامه در هفته انتظامی خبر داد و گفت: برنامه‌های هفته انتظامی از دهم مهرماه آغاز شده و تا شانزدهم مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: این برنامه‌ها در دو محور درون‌سازمانی و برون‌سازمانی طراحی شده‌اند که بخش برون‌سازمانی آن با هدف ارتباط مستقیم‌تر با مردم، پاسخگویی به مطالبات شهروندان و تقویت تعامل میان پلیس و جامعه اجرا می‌شود.

احمدی گفت: دیدار با مردم، پاسخگویی مسئولان انتظامی به مطالبات شهروندان، دیدار با اصناف و بازاریان، برنامه‌های فرهنگی، غبارروبی گلزار شهدا و حضور کارشناسان پلیس در مدارس، ادارات و سازمان‌ها از جمله برنامه‌های این هفته است.