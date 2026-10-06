باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری هشتمین نمایشگاه فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده‌های ایران با اشاره به اینکه شعار این نمایشگاه (ایران زیبا می‌ماند) است، گفت: سازمان غذا و دارو حامی تولید داخل با کیفیت است و اگر محصولی از سطح کیفی خوبی برخوردار نباشد، آن محصول از بازار جمع خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها و محاصره دریایی، مواد اولیه با هزینه بیشتر و در مدت زمان بیشتری وارد کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: علی رغم تحریم‌های شدید هیچ کمبودی در زمینه محصولات بهداشتی و آرایشی در ایران نداریم؛ باید امید آفرینی در جامعه را ارتقا دهیم.

پیر صالحی بیان کرد: با ممنوعیت واردات محصولات خارجی نگرانی در خصوص قاچاق این محصولات ایجاد شد؛ دانشگاه‌ها در سراسر کشور نظارت دقیقی بر روی محصولات بهداشتی و آرایشی دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه از بدو تولد تا زمان فوت با محصولات آرایشی بهداشتی درگیر هستیم، تاکید کرد: استفاده از محصولات قاچاق و تقلبی به ویژه در حوزه زیبایی سبب بروز آسیب‌های جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: توانمندی‌های خوبی در زمینه تولید محصولات بهداشتی و آرایشی در داخل کشور وجود دارد.

در ادامه نشست، محمود آل بویه، مدیر کل آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: در این نمایشگاه محصولات بهداشتی آرایشی ارائه می‌شود.

به گفته وی، برخی از محصولات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی اثر درمانی دارند و توسعه محصولات آرایشی و بهداشتی به ویژه به کشور‌های آسیایی یکی از موضوعات مهم در این نمایشگاه است.

آل بویه تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه کارگاه‌های آموزشی برگزار و امتیاز باز آموزی برای این دوره‌ها در نظر گرفته شده است.

در ادامه نشست، اکبری، دبیر علمی نمایشگاه گفت: محصولات بهداشتی و آرایشی نقش مهمی در سلامت جامعه و مردم دارند. در این دوره از نمایشگاه همایش علمی نیز برگزار خواهد شد؛ نگاه علمی به این همایش کمک بزرگی به ارتقای سطح کیفی محصولات بهداشتی و آرایشی خواهد کرد.

به گفته وی، امتیاز باز آموزی خوبی برای کارگاه‌های آموزشی در حاشیه این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

در ادامه برنامه، علیرضا کیانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و‌ بهداشتی ایران گفت: در حال حاضر از نظر کمی و کیفی در سطح قابل قبولی قرار داریم و محصولات تولیدی در بالاترین سطح کیفی در دنیا قرار دارد.

وی اضافه کرد: اکنون ۲۳۰ همت از محصولات مصرفی شوینده‌ها تولید داخل است و ۳۵ درصد از محصولات آرایش رنگی در داخل ایران تولید می‌شود.

کیانی تاکید کرد: در حال حاضر محصولات شوینده مثل پودر‌ها در داخل تولید و به طور کامل نیاز بازار ایران تامین می‌شود و نظارت قابل توجهی در فرایند تولید و واردات مواد اولیه توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هشتمین نمایشگاه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و شوینده ایران در روز‌های ۲۲ تا ۲۴ مهر برگزار خواهد شد.