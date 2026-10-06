باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر ظریفی؛ رئیس اداره تولیدات گیاهی پل‌دختر، اظهار کرد: در پی بارش شدید تگرگ و بارندگی سیل‌آسای روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، اکیپ کارشناسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پل‌دختر با حضور در مناطق جایدر و چم‌مهر، از مزارع خسارت‌دیده بازدید و وضعیت محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند.

وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مزارع لوبیا، خیار، گوجه‌فرنگی و کنجد این منطقه آسیب جدی دیده یا به طور کامل از بین رفته است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی پل‌دختر گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده، میزان خسارت وارده به مزارع و محصولات زراعی را به‌صورت اولیه ارزیابی کردند.

وی خاطرنشان کرد: شدت بارش تگرگ در منطقه چم‌مهر موجب واردشدن خسارات سنگین به مزارع زیر کشت لوبیا، خیار، گوجه‌فرنگی و کنجد شده است.

ظریفی یادآور شد: بخش قابل‌توجهی از محصولات این مزارع در اثر شدت بارش و تگرگ به‌شدت آسیب‌دیده و در برخی نقاط نیز محصولات به طور کامل از بین رفته‌اند.

وی به بررسی‌های انجام‌شده اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان، میزان خسارت واردشده به بخش زراعی منطقه چم‌مهر حدود ۵۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی پل‌دختر گفت: ارزیابی‌های کارشناسی برای تعیین دقیق میزان خسارت و بررسی ابعاد آسیب‌های واردشده به بخش کشاورزی منطقه ادامه خواهد داشت.

منبع: فارس