یک کارشناس رسانه به پشت‌پرده ماجرای فلای‌دبی و طراحی آن از سوی نتانیاهوی کودک‌کش پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید علیرضا آل‌داوود، کارشناس رسانه در ویدئویی به پشت‌پرده ماجرای فلای‌دبی پرداخت و گفت: ما این روز‌ها با بهانه‌گیری‌های رژیم تروریست صهیونیستی برای پرواز فلای‌دبی که این روز‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه دیده‌ایم، مواجه شده‌ایم.

آل‌داوود ادامه داد: ما به این عملیات، عملیات پرچم دروغین می‌گوییم؛ تکنیکی قدیمی که دشمن برای به دست گرفتن بهانه برای حمله و متهم‌سازی یک گروه دیگر این عملیات را طراحی می‌کند.

این کارشناس رسانه به پشت‌پرده طراحی این ماجرا پرداخت و افزود: بنده طبق بررسی‌هایی که از طریق سامانه‌های داده‌کاوی و تحلیل داده برای ماجرای فلای‌دبی انجام داده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که این عملیات را رژیم صهیونیستی برای مظلوم‌نمایی در انتخابات کنست طراحی کرده است؛ انتخاباتی که نتانیاهوی کودک‌کش نیاز دارد بهانه‌ای به دست بیاورد تا نظرات را به سمت خود جلب کند.

وی به ضرورت روایت‌سازی در برابر پرچم دروغین اشاره کرد و گفت: ما در برابر عملیات پرچم دروغین باید سعی کنیم با روایت‌سازی، جریان‌سازی و انتشار محتوا‌های آگاهی‌بخش و بصیرت‌افزا یک جریان‌سازی رسانه‌ای را در سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی انجام دهیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فلای دبی ، اسرائیل ، انتخابات کنست
خبرهای مرتبط
 سناریوی پرچم دروغین اسرائیل زیر سؤال رفت! + فیلم
سناریوی پرچم دروغین موساد پشت اتهام‌زنی‌های متعدد علیه ایران
سابقه تاریخی اسرائیل و عملیات پرچم‌ دروغین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محمود کربلایی احمد پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت
کربلایی احمد از چهره‌های ماندگار رادیو بود
«نغمه‌های پوترا»؛ عنوان ویژه برنامه پخش زنده مسابقات قرآن مالزی در رادیو قرآن
حال و هوای هفته ملی کودک در شبکه نهال؛ از «عروسک‌خونه» تا پخش انیمیشن‌های پرمخاطب
پرچم دروغین پشت ماجرای فلای‌دبی است
آخرین اخبار
پرچم دروغین پشت ماجرای فلای‌دبی است
حال و هوای هفته ملی کودک در شبکه نهال؛ از «عروسک‌خونه» تا پخش انیمیشن‌های پرمخاطب
کربلایی احمد از چهره‌های ماندگار رادیو بود
«نغمه‌های پوترا»؛ عنوان ویژه برنامه پخش زنده مسابقات قرآن مالزی در رادیو قرآن
محمود کربلایی احمد پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت
نقش‌آفرینی ویژه رسانه ملی در ترویج انرژی‌های پاک
«ماه عسل» با اکبر عبدی جای «دیوار دفاعی» را می‌گیرد
رکورد شکنی در پوشش بازی‌های آسیایی ناگویا با «دهکده آسیایی» شبکه ورزش
بازسازی روزهای سخت کرونا در سریال «تیم درمان»