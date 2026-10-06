باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید علیرضا آل‌داوود، کارشناس رسانه در ویدئویی به پشت‌پرده ماجرای فلای‌دبی پرداخت و گفت: ما این روز‌ها با بهانه‌گیری‌های رژیم تروریست صهیونیستی برای پرواز فلای‌دبی که این روز‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه دیده‌ایم، مواجه شده‌ایم.

آل‌داوود ادامه داد: ما به این عملیات، عملیات پرچم دروغین می‌گوییم؛ تکنیکی قدیمی که دشمن برای به دست گرفتن بهانه برای حمله و متهم‌سازی یک گروه دیگر این عملیات را طراحی می‌کند.

این کارشناس رسانه به پشت‌پرده طراحی این ماجرا پرداخت و افزود: بنده طبق بررسی‌هایی که از طریق سامانه‌های داده‌کاوی و تحلیل داده برای ماجرای فلای‌دبی انجام داده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که این عملیات را رژیم صهیونیستی برای مظلوم‌نمایی در انتخابات کنست طراحی کرده است؛ انتخاباتی که نتانیاهوی کودک‌کش نیاز دارد بهانه‌ای به دست بیاورد تا نظرات را به سمت خود جلب کند.

وی به ضرورت روایت‌سازی در برابر پرچم دروغین اشاره کرد و گفت: ما در برابر عملیات پرچم دروغین باید سعی کنیم با روایت‌سازی، جریان‌سازی و انتشار محتوا‌های آگاهی‌بخش و بصیرت‌افزا یک جریان‌سازی رسانه‌ای را در سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی انجام دهیم.