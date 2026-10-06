باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ نشست برنامه‌ریزی همایش بزرگ پیاده‌روی شهر کرمان برگزار شد.

حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان، در این نشست گفت: با لطف خدا و تلاش خانواده ورزش، امسال به معنای واقعی شعار «کرمان برفراز» در قالب یک استان رویدادمحور محقق شده است.

وی افزود: جمعه ۱۷ مهرماه شاهد برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی شهر کرمان خواهیم بود و به پاس همراهی شرکت‌کنندگان، دو دستگاه خودروی ۲۰۷ و ۱۰۰ دستگاه دوچرخه به قید قرعه به شهروندان اهدا می‌شود.

سلطانی با اشاره به موفقیت ورزشکاران کرمانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن تصریح کرد: خوشبختانه در این مسابقات پس از ۴۰ سال چهار مدال نصیب ورزشکاران استان شد.

وی ادامه داد: کسب مدال نقره دوومیدانی توسط زهرا زارعی، مدال نقره کاراته توسط فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و دو مدال برنز توسط محمد کسایی‌پور و محمد سیستانی، مربیان تیم ملی بسکتبال، به افتخارات ورزش استان اضافه شد.

حالا «کرمان برفراز» فقط یک شعار نیست؛ یک‌سو سکوی آسیایی ناگویاست و سوی دیگر، رویداد‌هایی که ورزش را به میان مردم می‌آورد؛ مسیری که کرمان را هم در میدان قهرمانی و هم در عرصه ورزش همگانی به پیش می‌راند.