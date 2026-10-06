کرمان پس از چهار دهه دوباره روی سکوی آسیا ایستاد؛ چهار مدال بازی‌های آسیایی ناگویا، تازه‌ترین نشانه‌ای است که به گفته سرپرست ورزش استان، شعار «کرمان برفراز» را از یک شعار به واقعیت تبدیل کرده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ نشست برنامه‌ریزی همایش بزرگ پیاده‌روی شهر کرمان برگزار شد.

حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان، در این نشست گفت: با لطف خدا و تلاش خانواده ورزش، امسال به معنای واقعی شعار «کرمان برفراز» در قالب یک استان رویدادمحور محقق شده است.

وی افزود: جمعه ۱۷ مهرماه شاهد برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی شهر کرمان خواهیم بود و به پاس همراهی شرکت‌کنندگان، دو دستگاه خودروی ۲۰۷ و ۱۰۰ دستگاه دوچرخه به قید قرعه به شهروندان اهدا می‌شود.

سلطانی با اشاره به موفقیت ورزشکاران کرمانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن تصریح کرد: خوشبختانه در این مسابقات پس از ۴۰ سال چهار مدال نصیب ورزشکاران استان شد.

وی ادامه داد: کسب مدال نقره دوومیدانی توسط زهرا زارعی، مدال نقره کاراته توسط فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و دو مدال برنز توسط محمد کسایی‌پور و محمد سیستانی، مربیان تیم ملی بسکتبال، به افتخارات ورزش استان اضافه شد.

حالا «کرمان برفراز» فقط یک شعار نیست؛ یک‌سو سکوی آسیایی ناگویاست و سوی دیگر، رویداد‌هایی که ورزش را به میان مردم می‌آورد؛ مسیری که کرمان را هم در میدان قهرمانی و هم در عرصه ورزش همگانی به پیش می‌راند.

برچسب ها: اخبار ورزشی کرمان ، همایش پیاده روی ، ناگویا
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