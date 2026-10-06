باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق خان‌یونس + فیلم

منابع خبری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف خط زرد در شرق خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش منابع خبری، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اطراف خط زرد در شرق خان‌یونس را هدف حمله هوایی قرار دادند.

درباره تلفات و خسارت‌های این حمله تاکنون گزارشی منتشر نشده است.

 

مطالب مرتبط
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق خان‌یونس + فیلم
young journalists club

انتخاباتی که بوی حذف نتانیاهو را می‌دهد + فیلم

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق خان‌یونس + فیلم
young journalists club

سکوت ترامپ؛ زنگ خطری برای نتانیاهو + فیلم

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق خان‌یونس + فیلم
young journalists club

بازداشت دبیر جنبش فتح در یورش نظامیان صهیونیست به سلفیت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم
۵۰۳

احتمال برگزاری انتخابات شوراهای هفتم در ماه آینده + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
۴۶۰

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم
۳۶۵

پشت صحنه رتبه سوم کنکور + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
۳۲۴

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم
۳۰۹

مرشایمر: آمریکا دیگر کارت نظامی مؤثری علیه ایران ندارد + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha