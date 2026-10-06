باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی جلائی‌فرگفت: تأمین و توزیع این فرآورده بدون وقفه در سطح منطقه در حال انجام است و ذخایر مناسبی نیز برای استمرار روند تأمین وجود دارد.

وی با اشاره به روند تأمین و توزیع گاز مایع در منطقه اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری، میزان توزیع گاز مایع در منطقه زاهدان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است که بیانگر استمرار تأمین و تلاش برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان است.

وی با اشاره به شرایط خاص شهر زاهدان در زمینه مصرف گاز مایع افزود: با توجه به توسعه شبکه گاز طبیعی، بیش از ۹۵ درصد منازل شهر زاهدان دارای علمک گاز هستند و بر اساس ضوابط، این شهر در زمره شهرهای سبز گازرسانی قرار می‌گیرد و به صورت معمول نباید مشمول توزیع گسترده گاز مایع باشد.

جلائی‌فر با تأکید بر اینکه تأمین گاز مایع در منطقه بدون وقفه ادامه دارد، گفت: ذخایر مناسبی از این فرآورده در سطح استان وجود دارد و برنامه تأمین و توزیع گاز مایع با هدف استمرار خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان در حال اجراست.

مدیر منطقه زاهدان همچنین با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره نحوه مصرف و گردش گاز مایع در استان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های میدانی، در برخی نقاط مرزی استان، انحراف و قاچاق گاز مایع توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد که این موضوع می‌تواند بخشی از فرآورده اختصاص‌یافته برای مصرف داخلی را از چرخه رسمی توزیع خارج کند.

وی خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند تقویت نظارت و اقدام هماهنگ دستگاه‌های نظارتی و مسئول است تا از خروج غیرقانونی فرآورده و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

جلائی‌فر در پایان تأکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان، تأمین پایدار فرآورده‌های مورد نیاز مردم را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و روند تأمین، حمل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع با جدیت دنبال می‌شود تا در فصل سرد سال نیز خللی در خدمت‌رسانی به مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد نشود.

منبع: شرکت نفت زاهدان