کلاهبرداری با وعده تحویل ۹۰ روزه خودرو؛ مردم مراقب باشند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌و‌گو با شبکه رادیویی ایران، نسبت به گسترش کلاهبرداری‌های خودرویی هشدار داد. او با انتقاد شدید از تعلل وزارت صمت در راه‌اندازی «سامانه شفافیت و رصد واردات»، از مردم خواست تا زمانی که خودرو را به صورت فیزیکی رؤیت نکرده‌اند، از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت‌های فروشنده خودداری کنند.

انجمن واردکنندگان سال‌هاست پیگیر راه‌اندازی سامانه‌ای برای نمایش عمومی وضعیت شرکت‌ها شامل مجوزها، آمار ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، سوابق تحویل خودرو و پرونده‌های شکایات است، اما متأسفانه با وجود پیگیری از نهاد‌های نظارتی، این سامانه هنوز توسط وزارت صمت اجرایی نشده است.

او بیان کرد: برخی افراد و شرکت‌های فاقد صلاحیت با سوءاستفاده از شرایط تحریمی، با وعده تحویل‌های سریع (۱۰ تا ۹۰ روزه) و قیمت‌های وسوسه‌انگیز، مبالغ کلانی از مردم دریافت کرده و متواری می‌شوند. در وضعیت فعلی بازار، مردم باید از خرید مدت‌دار از عرضه‌کنندگان خودداری کرده و خرید خودرو را تنها به صورت نقدی و پس از رؤیت کامل کالا انجام دهند.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، مقاومت در برابر شفافیت و عدم انتشار اطلاعات واردات، احتمالاً ناشی از نگرانی بابت افشای واگذاری‌های نامتعارف و رانت به افراد فاقد سابقه و خدمات پس از فروش است؛ مسئله‌ای که هم به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب زده و هم به اعتبار شرکت‌های خوش‌نام لطمه می‌زند. بررسی اهلیت و صلاحیت فنی واردکنندگان و صدور مجوز ثبت‌سفارش منحصراً بر عهده وزارت صمت است و کوتاهی این دستگاه در ایجاد شفافیت، منجر به سردرگمی مردم و انباشت پرونده‌های سنگین کلاهبرداری در دستگاه قضایی شده است.