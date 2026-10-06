باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در هرمزگان با اشاره به میزان بارندگی ثبت شده در ایستگاه‌های استان، گفت: بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده اخیر استان در شهرستان بشاگرد به ثبت رسیده و رگبارهای عصرگاهی در ارتفاعات شرقی و شمالی هرمزگان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

مجتبی حمزه‌نژاد اظهار کرد: فعالیت بارشی اخیر بیشتر در ارتفاعات و نقاط شرقی و شمالی استان متمرکز بوده و شهرستان‌های بشاگرد، رودان و حاجی‌آباد بیشترین تاثیر را از این شرایط جوی داشته‌اند.

وی بیان کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، میزان بارندگی در نقاط مختلف استان متفاوت بوده و فعالیت سامانه در برخی مناطق به شکل نقطه‌ای و در ساعات بعدازظهر رخ داده است.

ثبت بیشترین بارندگی هرمزگان در خمینی‌شهر بشاگرد

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در هرمزگان با اشاره به میزان بارندگی‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان از روز جمعه دهم مهرماه تاکنون، گفت: در روز جمعه هفته گذشته پنج میلی‌متر بارندگی در بشاگرد و چهار میلی‌متر در جائین حاجی‌آباد ثبت شد.

حمزه‌نژاد ادامه داد: روز شنبه نیز خمینی‌شهر بشاگرد با ثبت ۱۱.۸ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد و پس از آن در سردشت بشاگرد و ملکم بشاگرد هر کدام ۶ میلی‌متر و در کاهکن بشاگرد پنج میلی‌متر بارندگی ثبت شد.

وی گفت: در ادامه فعالیت‌های بارشی، بعدازظهر یکشنبه نیز در کاهکن بشاگرد ۶.۸ میلی‌متر و روز دوشنبه در چراغ‌آباد رودان ۵.۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید.

رگبارهای عصرگاهی تا پایان هفته ادامه دارد

این کارشناس هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت جوی روزهای پیش‌رو اظهار کرد: رگبارهای عصرگاهی تا پایان هفته جاری در ارتفاعات شرقی و شمالی استان ادامه خواهد داشت و بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی، این شرایط به صورت پراکنده تا پایان مهرماه نیز تداوم دارد.

حمزه‌نژاد افزود: فعالیت بارشی در این مدت بیشتر در ارتفاعات و نقاط شرقی و شمالی استان خواهد بود و در سطح گسترده استان بارندگی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، شدت بارندگی در نقاط مختلف می‌تواند متفاوت باشد و احتمال وقوع بارش‌های نقطه‌ای در برخی مناطق وجود دارد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی هرمزگان توصیه کرد با توجه به ماهیت ناگهانی و نقطه‌ای رگبارها، شهروندان و به‌ویژه مسافران و ساکنان مناطق کوهستانی در زمان فعالیت بارشی از قرار گرفتن در مسیل‌ها و حریم رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

افزایش دما در هرمزگان تا فردا چهارشنبه

این کارشناس هواشناسی هرمزگان همچنین درباره وضعیت دمایی استان گفت: افزایش دما از روز گذشته آغاز شده و این روند تا فردا ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، بستک با دمای ۴۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و حاجی‌آباد با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهر استان بودند.

حمزه‌نژاد ادامه داد: دمای کمینه و بیشینه بندرعباس مرکز استان نیز در شبانه‌روز گذشته بین ۲۹ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود امروز دمای هوا در استان حدود ۲ تا سه درجه افزایش یابد.