باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان بین‌المللی مهاجرت، وابسته به سازمان ملل متحد، اعلام کرد در پی درگیری‌ها در یمن از ابتدای ماه اوت تاکنون بیش از ۱۸۴ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بین اول اوت تا چهارم اکتبر، بیش از ۱۸۴ هزار نفر در پی درگیری‌های شدید در یمن مجبور به ترک خانه‌های خود شدند که بخش عمده این آوارگی‌ها از اوایل سپتامبر رخ داده است.»

بر اساس این گزارش، حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ نفر تنها در فاصله ۲۷ سپتامبر تا سوم اکتبر آواره شده‌اند که نسبت به هفته قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۴۵۰۰ نفر تنها در روز چهارم اکتبر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت تأکید کرد تمامی این افراد «به غذا، سرپناه و دیگر کمک‌های اساسی بشردوستانه نیاز دارند.»

امی پوپ، مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت: «با تشدید درگیری‌ها، افراد بیشتری در چرخه‌ای ویرانگر از آوارگی گرفتار می‌شوند؛ آنها در هراس از جان خود زندگی می‌کنند و نمی‌دانند آینده چه چیزی برایشان در پی خواهد داشت.»

وی افزود: «بار دیگر بر ضرورت فوری تضمین دسترسی بشردوستانه به تمامی افراد آسیب‌دیده تأکید می‌کنیم.»

سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین هشدار داد: «با توجه به ادامه بی‌ثباتی شرایط، احتمال آوارگی‌های بیشتر در روزهای آینده وجود دارد.»

درگیری‌های مسلحانه میان جنبش انصارالله و نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان سعودی از اوت ۲۰۱۴ در یمن ادامه داشته است.

انصارالله در ماه ژوئیه از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند و پس از آن چند نفتکش متعلق به عربستان را هدف قرار دادند.

جنبش انصارالله در اوایل ماه اوت عملیات تهاجمی خود را در جنوب‌غرب یمن آغاز کرد و در روزهای ۱۰ و ۱۱ سپتامبر کنترل شهر بندری مخا و مناطقی مشرف به تنگه باب‌المندب را به دست گرفت.

نیروهای دولتی یمن نیز روز ۴ اکتبر از آغاز یک عملیات نظامی گسترده برای بازپس‌گیری مناطقی که تحت کنترل نیروهای شورشی قرار دارد، خبر دادند.

منبع: تاس